Об этом 24 Каналу рассказал политолог Тарас Загородний, объяснив позицию Соединенных Штатов, которые осуществляют давление на украинскую власть, пытаясь ее заставить подписать выгодное им соглашение. В то же время Украина имеет козыри в переговорах с США.

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Трамп будет выглядеть марионеткой Путина

Загородний отметил, что США "пугает" Украину "последним шансом" в мирных переговорах, чтобы "взять на понт".

В чем этот "последний шанс"? Разве украинская армия разбита? Разве на территорию России ничего не прилетает? На самом деле это последний шанс для США спасти Россию,

– отметил он.

Это нагнетание ситуации, по мнению политолога, является тактикой переговоров, сужение "коридора возможностей", когда одна сторона осуществляет давление и в другой стороне возникает представление, что у нее вроде бы все плохо.

В то же время не все так просто в США. Там общественное мнение настроено против России. Большинство избирателей республиканцев и демократов категорически плохо относятся к Владимиру Путину. Также европейские страны против идей, что продвигает США. Однако Соединенным Штатам не обойтись без Европы в торговой войне против Китая.

Пока Путин будет у власти, он будет требовать Донецкую, Луганскую, Запорожскую, Херсонскую области признать российскими. Однако Трамп не может отдать приказ, чтобы это ему гарантировать. Поэтому он будет выглядеть в глазах всего мира как марионетка Путина. Это его бесит, и Украине нужно на это ориентироваться, понимая его слабые места,

– подчеркнул он.

Также когда Трамп говорит, что у Украины "нет козырей", тогда почему, по мнению Загороднего, США настаивают на подписании соглашения.

Если Украина не подпишет соглашение, пусть Трамп объясняет американцам, что сорвал его. На самом деле он на "крючке" у Киева. Поэтому задача украинской власти использовать его как "инструмент",

– отметил политолог.

Также если у Украины нет "козырей", почему тогда США не прекращают разговор с ней? Почему Соединенные Штаты рассказывают, что украинскую сторону не полностью выключили от разведданных. Как отметил он, получается, что "козыри" есть у Киева.

Оказывается, что Европа поддержит Украину, и ее зависимость от данных американской разведки не так высока. Украинцы могут и без разведданных США осуществлять атаки украинскими дронами по российским НПЗ.

Чем тогда "торгует" Трамп? Россияне, наверняка, требуют, чтобы Украина прекратила эти удары, но как он повлияет на украинцев?

– подчеркнул Тарас Загородний

Поэтому украинский ВПК, по его мнению, делает наше государство независимым и субъектным и позволяет Киеву диктовать условия даже Трампу

Отметим, что издание The Economist пишет о встрече украинской и американской делегации 11 марта в Саудовской Аравии как о "последнем шансе" для Украины. Журналисты считают, что США видят целью переговоров построение "основ для мирного соглашения и начального прекращения огня". Однако Украина опасается, что они являются попыткой Соединенных Штатов добиться от Киева уступок, выгодных России. В то же время провал переговоров может спровоцировать еще большее давление со стороны Белого дома на Киев, и он уже не получит еще один шанс.