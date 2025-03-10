Про це 24 Каналу розповів політолог Тарас Загородній, пояснивши позицію Сполучених Штатів, які здійснюють тиск на українську владу, намагаючись її примусити підписати вигідну їм угоду. Водночас Україна має козирі у переговорах із США.

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Трамп виглядатиме маріонеткою Путіна

Загородній зауважив, що США "лякає" Україну "останнім шансом" у мирних переговорах, щоб "взяти на понт".

У чому цей "останній шанс"? Хіба українська армія розбита? Хіба на територію Росії нічого не прилітає? Насправді це останній шанс для США врятувати Росію,

– зауважив він.

Це нагнітання ситуації, на думку політолога, є тактикою перемовин, звуження "коридору можливостей", коли одна сторона здійснює тиск і в іншій стороні виникає уявлення, що у неї начебто все погано.

Водночас не все так просто у США. Там громадська думка налаштована проти Росії. Більшість виборців республіканців та демократів категорично погано ставляться до Владіміра Путіна. Також європейські країни проти ідей, що просуває США. Однак Сполученим Штатам не обійтися без Європи у торгівельній війні проти Китаю.

Поки Путін буде при владі, він вимагатиме Донецьку, Луганську, Запорізьку, Херсонську області визнати російськими. Однак Трамп не може віддати наказ, щоб це йому гарантувати. Тому він буде виглядати в очах усього світу як маріонетка Путіна. Це його бісить, і Україні потрібно на це орієнтуватися, розуміючи його слабкі місця,

– підкреслив він.

Також коли Трамп говорить, що в України "немає козирів", тоді чому, на думку Загороднього, США наполягають на підписанні угоди.

Якщо Україна не підпише угоду, нехай Трамп пояснює американцям, що зірвав її. Насправді він на "гачку" у Києва. Тому завдання української влади використовувати його як "інструмент",

– зазначив політолог.

Також якщо в України немає "козирів", чому тоді США не припиняють розмову з нею? Чому Сполучені Штати розповідають, що українську сторону не повністю вимкнули від розвідданих. Як зазначив він, виходить, що "козирі" є у Києва.

Виявляється, що Європа підтримає Україну, і її залежність від даних американської розвідки не така висока. Українці можуть і без розвідданих США здійснювати атаки українськими дронами по російських НПЗ.

Чим тоді "торгує" Трамп? Росіяни, напевно, вимагають, щоб Україна припинила ці удари, але як він вплине на українців?

– підкреслив Тарас Загородній

Тому український ВПК, на його думку, робить нашу державу незалежною та суб'єктною і дозволяє Києву диктувати умови навіть Трампу

Зазначимо, що видання The Economist пише про зустріч української та американської делегації 11 березня в Саудівській Аравії як про "останній шанс" для України. Журналісти вважають, що США бачать метою переговорів побудову "основ для мирної угоди та початкового припинення вогню". Проте Україна має побоювання, що вони є спробою Сполучених Штатів домогтися від Києва поступок, що вигідні Росії. Водночас провал перемовин може спровокувати ще більший тиск з боку Білого дому на Київ, і він вже не отримає ще один шанс.