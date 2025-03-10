Переговори між Україною та США відбудуться 11 березня в Джидді та будуть вирішальними. Про це пише 24 Канал із посиланням на The Economist.

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Трамп може вимагати поступок Росії

У США вважають, що метою переговорів є створення "основ для мирної угоди та початкового припинення вогню". Водночас українська сторона побоюється, що зустріч може бути тактикою затягування чи спробою Трампа домогтися поступок, які будуть вигідні Росії.

Зустріч відбувається в той момент, коли Росія посилює військовий тиск на Україну, обстрілює мирні міста та всіляко намагається витіснити Україну із Курської області.

У переговорах беруть участь потужні команди з обох сторін. До складу делегації США увійдуть держсекретар Марко Рубіо та радник з національної безпеки Майк Волц. Але переговори, ймовірно, вестиме Стів Віткофф. Українську делегацію очолить керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Разом з ним візьмуть участь міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умеров і військовий помічник Павло Паліса.

Україна намагається висувати умови Росії

Україна має кілька цілей і формує свою стратегію з Францією та Великобританією, які стали посередниками між Білим домом і Києвом. Зокрема, Україна хоче підписати угоду про корисні копалини. Зеленський також запропонував припинення вогню з повітря та з моря. Західні чиновники вважають, що ідея полягає в тому, щоб висунути умови Росії.

Західні офіційні особи сподіваються, що обидві події створять відчуття, що Україна готова співпрацювати з Трампом. Якщо Росія відмовиться приймати умови, які диктуватимуть США та Україна, Трамп повинен буде спробувати змусити Владіміра Путіна прийняти їх.

Що може просити Україна

Україна, ймовірно, чітко дасть зрозуміти, що будь-яка мирна угода, яка обмежує її здатність до переозброєння, змушує її юридично визнати окуповану територію російською або втручається у внутрішню політику України є неприйнятною.

Наша держава, ймовірно, продовжить вимагати гарантій безпеки. Здається малоймовірним, що у цьому питанні буде прогрес. Велика Британія та Франція просять, щоб США надали "підтримку" для європейських миротворців, якщо вдасться досягти припинення вогню.

Чого хоче Росія

У виданні відзначають, що деякі повідомлення останніх днів свідчать про те, що Путін може бути відкритий до перемир’я за певних умов. Високопоставлене джерело, близьке до Кремля, припускає, що Росія має намір вимагати від України проголошення нейтралітету та виключення іноземних миротворців.

Україна не захоче приймати такі умови. Курт Волкер, який був спеціальним представником по Україні в першій адміністрації Трампа, вважає, що Росія відхилить будь-яку пропозицію про перемир'я.

Колишній український дипломат каже, що США та Росія повторювали тактику один одного. Будь-які подальші переговори будуть спрямовані на те, щоб рухатися далі в українські червоні лінії.

Будь-яка успішна та міцна мирна угода вимагала б від США тиску на Росію. 7 березня Трамп дійсно погрожував запровадити масштабні санкції проти Росії, проте він також неодноразово симпатизував Путіну.

Високопоставлений український силовик каже, що не бачив жодних доказів того, що США планують повністю вийти з України, не кажучи вже про Європу.

Перспектива провалу

Перед Україною вимальовується тривожна перспектива, що провал переговорів може викликати ще більший тиск з боку США. Інший український чиновник попереджає, що підхід США може залишити Україну в "сірій зоні".

У виданні вважають, що якщо переговори 11 березня проваляться, то навряд чи Україна отримає ще один шанс.