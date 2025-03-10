Переговоры между Украиной и США состоятся 11 марта в Джидде и будут решающими. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Economist.

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Трамп может потребовать уступок России

В США считают, что целью переговоров является создание "основ для мирного соглашения и начального прекращения огня". В то же время украинская сторона опасается, что встреча может быть тактикой затягивания или попыткой Трампа добиться уступок, которые будут выгодны России.

Встреча происходит в тот момент, когда Россия усиливает военное давление на Украину, обстреливает мирные города и всячески пытается вытеснить Украину из Курской области.

В переговорах принимают участие мощные команды с обеих сторон. В состав делегации США войдут госсекретарь Марко Рубио и советник по национальной безопасности Майк Волц. Но переговоры, вероятно, будет вести Стив Уиткофф. Украинскую делегацию возглавит руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Вместе с ним примут участие министр иностранных дел Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и военный помощник Павел Палиса.

Украина пытается выдвигать условия России

Украина имеет несколько целей и формирует свою стратегию с Францией и Великобританией, которые стали посредниками между Белым домом и Киевом. В частности, Украина хочет подписать соглашение о полезных ископаемых. Зеленский также предложил прекращение огня с воздуха и с моря. Западные чиновники считают, что идея заключается в том, чтобы выдвинуть условия России.

Западные официальные лица надеются, что оба события создадут ощущение, что Украина готова сотрудничать с Трампом. Если Россия откажется принимать условия, которые будут диктовать США и Украина, Трамп должен будет попытаться заставить Владимира Путина принять их.

Что может просить Украина

Украина, вероятно, четко даст понять, что любая мирная сделка, которая ограничивает ее способность к перевооружению, заставляет ее юридически признать оккупированную территорию российской или вмешивается во внутреннюю политику Украины является неприемлемой.

Наше государство, вероятно, продолжит требовать гарантий безопасности. Кажется маловероятным, что в этом вопросе будет прогресс. Великобритания и Франция просят, чтобы США оказали "поддержку" для европейских миротворцев, если удастся достичь прекращения огня.

Чего хочет Россия

В издании отмечают, что некоторые сообщения последних дней свидетельствуют о том, что Путин может быть открыт к перемирию при определенных условиях. Высокопоставленный источник, близкий к Кремлю, предполагает, что Россия намерена требовать от Украины провозглашения нейтралитета и исключения иностранных миротворцев.

Украина не захочет принимать такие условия. Курт Волкер, который был специальным представителем по Украине в первой администрации Трампа, считает, что Россия отклонит любое предложение о перемирии.

Бывший украинский дипломат говорит, что США и Россия повторяли тактику друг друга. Любые дальнейшие переговоры будут направлены на то, чтобы двигаться дальше в украинские красные линии.

Любая успешная и прочная мирная сделка требовала бы от США давления на Россию. 7 марта Трамп действительно угрожал ввести масштабные санкции против России, однако он также неоднократно симпатизировал Путину.

Высокопоставленный украинский силовик говорит, что не видел никаких доказательств того, что США планируют полностью выйти из Украины, не говоря уже о Европе.

Перспектива провала

Перед Украиной вырисовывается тревожная перспектива, что провал переговоров может вызвать еще большее давление со стороны США. Другой украинский чиновник предупреждает, что подход США может оставить Украину в "серой зоне".

В издании считают, что если переговоры 11 марта провалятся, то вряд ли Украина получит еще один шанс.