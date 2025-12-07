Аналитик Совета внешней политики "Украинская призма" Евгений Костогрызов объяснил 24 Каналу, что существует также ненулевая вероятность выхода России.

Смотрите также: Сын Трампа предположил, что отец отойдет от переговоров: какие скандальные заявления сделал об Украине

Почему Украина может объявить о выходе из переговоров?

Еще до анонса мирного плана Трампа и начала нового витка переговоров Украина уже делала короткое заявление через заместителя министра иностранных дел Украины Сергея Кислицу о выходе из переговоров, и это может повториться.

Это надо сделать не на пике внимания, а когда станет очевидно, что переговоры безрезультатны. Мы стараемся действовать аккуратно. Возможно, это сделают и россияне, если американцы снова начнут давить на Россию. Хотя я не уверен даже на 10 – 20%, что Америка не развернется снова,

– отметил Костогрызов.

Стивен Уиткофф – абсолютно пророссийский человек, но нет гарантий, что он постоянно будет руководить переговорами. Возможны внутренние конфликты в администрации, даже не связанные с Украиной, которые приведут к его уходу.

Что еще известно о позиции США в мирных переговорах?