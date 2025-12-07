Об этом посольство Украины в США сообщило Общественному, пишет 24 Канал.
Как прошли переговоры Украины и США по мирному плану?
По информации издания, встреча украинской и американской делегации прошла конструктивно. Стороны сосредоточились на практических вопросах и конкретных шагах. Несмотря на достигнутые договоренности, основные вопросы относительно украинских территорий и гарантий безопасности остаются открытыми. Обе делегации пытаются работать над реалистичными и приемлемыми решениями.
В посольстве отметили, что украинская сторона ищет оптимальные способы урегулирования основных сложностей. А в ближайшее время ожидается подробный отчет Рустема Умерова и Андрея Гнатова о ходе переговоров.
Какие вопросы могут тормозить мирное соглашение?
Американский спецпредставитель Кит Келлог уверен, что война в Украине завершится в ближайшее время и добавил, что США продолжают активно работать для урегулирования этого вопроса.
Однако спецпредставитель отметил, что есть некоторые проблемы, которые могут тормозить мирное соглашение. Среди них – территориальные уступки и контроль над запорожской АЭС. Он признался, что эти вопросы американцам было чрезвычайно сложно обсуждать как с Россией, так и с Украиной.
Последние 10 метров до цели всегда самые тяжелые, вот где действительно возникают разногласия. Думаю, что мы находимся на последних 10 метрах в попытках положить конец этому конфликту,
– отметил Келлог.
Что сейчас известно о результатах мирных переговоров?
Украинская и американская делегации встретились 5 декабря для обсуждения мирного плана. Известно, что это была уже 6 встреча за последние две недели.
Стороны обсудили формирование надежного и длительного механизма, который обеспечит справедливый мир для Украины.
Также на встрече рассмотрели итоги недавнего визита Виткоффа в Кремль и обсудили совместные возможные шаги, которые могли бы способствовать ускорению завершения боевых действий.