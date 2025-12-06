Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Госдепартамент.

Что известно о результатах переговоров в США?

В Госдепе США сообщили о результатах встречи, которая состоялась 5 декабря между спецпредставителем США Стивом Уиткоффом, зятем Трампа Джаредом Кушнером, секретарем СНБО Рустемом Умеровым и начальником Генштаба Андреем Гнатовым.

Известно, что это была уже 6 встреча за две недели переговоров, и по данным Госдепа, она прошла достаточно конструктивно. Основной темой переговоров было формирование надежного и долгосрочного механизма достижения справедливого мира для Украины.

Секретарь Умеров подтвердил, что приоритетом Украины является обеспечение урегулирования, которое защитит ее независимость и суверенитет, гарантирует безопасность украинцев и обеспечивает стабильную основу для процветающего демократического будущего,

– отметили в США.

В то же время на встрече обсудили результаты недавнего визита Виткоффа в Кремль и совместные возможные дальнейшие шаги, которые могли бы приблизить прекращение боевых действий. В Госдепе отметили, что обе стороны согласовали рамочные подходы к вопросам безопасности, включая необходимый потенциал сдерживания, который крайне необходим для гарантий длительного мира. Однако в США отметили, что любой реальный прогресс в вопросе мира будет зависеть от России и ее готовности продемонстрировать серьезные намерения по деэскалации и прекращению насилия.

Вопрос о будущем процветания и послевоенного восстановления стороны решили вынести в отдельный блок. Он будет предусматривать совместные экономические инициативы США и Украины, а также долгосрочные проекты по восстановлению страны после войны. В заявлении подчеркивается, что прекращение войны и конкретные действия по снижению уровня эскалации являются ключевыми условиями для того, чтобы комплексный план восстановления смог быть реализованным в полном объеме.

Следующую встречу стороны запланировали на 6 декабря.

Ранее секретарь СНБО Умеров подтвердил, что шестая встреча с представителями США уже состоялась в Майами в рамках обсуждения мирного плана президента Трампа. Он отметил неизменную позицию Украины – мирное соглашение должно гарантировать Украине полную безопасность, сохранение суверенитета и четкую перспективу демократического развития.