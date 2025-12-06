Такое мнение в эфире 24 Канала высказал политолог Игорь Рейтерович, подчеркнув, что он пока не видит возможности, что Украина и Россия смогут договориться по ключевым вопросам "мирного плана" США.

Смотрите также Сигнал непосредственно Трампу: почему на самом деле Уиткофф отменил встречу с Зеленским

Есть ли у Трампа инструменты для давления на Украину?

Политолог отметил, что позиция украинской переговорной группы очевидна, справедливая, законная. Позиция России – диаметрально противоположная. По его словам, россияне и американцы могут договориться между собой, а потом попытаться принудить Украину идти на их условия. Однако после этого Трампу стоит забыть о Нобелевской премии мира и вообще о лидерстве Америки в мире под своим руководством.

"Даже в обновленном формате, как США прописали в новой стратегии национальной безопасности, где по сути от этого лидерства несколько хотят отойти. Поскольку для Трампа ключевым является экономика, то оставаться крупнейшей и самой мощной экономикой в мире без глобального лидерства невозможно. Это связанные между собой вещи", – подчеркнул Рейтерович.

По словам политолога, американскому президенту придется на это обращать внимание, даже если он захочет заставить Украину подписать невыгодный для нее мир. Рейтерович заметил на том, что не уверен, что у Трампа сегодня есть инструменты для такого давления.

"Во времена его президентства мы от США не получили ничего. Немного купили оружия, определенную часть нам передали, но за деньги, европейские партнеры. Поэтому у него ограниченные возможности давить на Украину", – озвучил Рейтерович.

Он пояснил, что Трамп конечно может снова поиграть вокруг темы о разведданных, но уже при первом ударе России по Украине все медиа запишут его в приспешники Путина. Отмыться от этого ему будет очень сложно.

Он человек тщеславный, очевидно, что таких вещей будет избегать,

– подытожил Рейтерович.

Заметьте! По мнению эксперта-международника Александра Демченко глава Кремля имеет хитрый план. Путин стремится, чтобы США вышли из переговорного процесса, оставив Украину и Европу наедине с Россией.

На какой стадии переговорный процесс?