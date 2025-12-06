Про це пише 24 Канал із посиланням на Держдепартамент.

Дивіться також Зеленський може відвідати Лондон у понеділок: чекає доповіді Умєрова

Що відомо про результати перемовин у США?

У Держдепі США повідомили про результати зустрічі, яка відбулась 5 грудня між спецпредставником США Стівом Віткоффом, зятем Трампа Джаредом Кушнером, секретарем РНБО Рустемом Умєровим та начальником Генштабу Андрієм Гнатовим.

Відомо, що це була вже 6 зустріч за два тижні перемовин, і за даними Держдепу, вона пройшла досить конструктивно. Основною темою переговорів було формування надійного та довгострокового механізму досягнення справедливого миру для України.

Секретар Умєров підтвердив, що пріоритетом України є забезпечення врегулювання, яке захистить її незалежність та суверенітет, гарантує безпеку українців та забезпечує стабільну основу для процвітаючого демократичного майбутнього,

– зазначили у США.

Водночас на зустрічі обговорили результати нещодавнього візиту Віткоффа до Кремля й спільні можливі подальші кроки, які могли б наблизити припинення бойових дій. У Держдепі наголосили, що обидві сторони узгодили рамкові підходи до питань безпеки, включно з необхідним потенціалом стримування, який вкрай необхідний для гарантій тривалого миру. Однак у США зазначили, що будь-який реальний прогрес у питанні миру залежатиме від Росії та її готовності продемонструвати серйозні наміри щодо деескалації та припинення насильства.

Питання щодо майбутнього процвітання та післявоєнної відбудови сторони вирішили винести в окремий блок. Він передбачатиме спільні економічні ініціативи США та України, а також довгострокові проєкти з відновлення країни після війни. У заяві підкреслюється, що припинення війни й конкретні дії щодо зниження рівня ескалації є ключовими умовами для того, щоб комплексний план відновлення зміг бути реалізованим у повному обсязі.

Наступну зустріч сторони запланували на 6 грудня.

Раніше секретар РНБО Умєров підтвердив, що шоста зустріч із представниками США вже відбулась у Маямі в межах обговорення мирного плану президента Трампа. Він наголосив на незмінній позиції України – мирна угода має гарантувати Україні повну безпеку, збереження суверенітету та чітку перспективу демократичного розвитку.