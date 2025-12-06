Журналіст, експерт-міжнародник Олександр Демченко розповів 24 Каналу, що кремлівському диктатору міг зовсім не сподобатись новий формат плану, з яким до Росії приїхали американці. Путін, ймовірно, наполягає на своїх попередніх умовах та ультиматумах.

Який хитрий план має Путін?

Олександр Демченко вважає, що у Путіна є конкретний план – вивести США із переговорного процесу, залишивши Європу та Україну сам на сам із Росією.

У Кремлі, можливо, наполягають та 28 пунктах мирного плану, які раніше були узгоджені між Росією та США. Виглядає, що з іншим Путін відмовляється погоджуватись.

Він чекає, що Трамп розлютиться і почне тиснути на Україну та Європу і вийде з війни. Це розрахунок Путіна. Йому не треба завершення чи паузи у війні. Від неї залежить влада та гроші, а цього достатньо, щоб Путін не припиняв її,

– висловився експерт-міжнародник.

Російська влада прагне, щоб США не брали ніякої участі у війні, а адміністрація Трампа відновила економічні зв'язки з Росією. Це приноситиме прибутки для продовження війни в Україні.

Цікаво! Європейські лідери під час розмови із Зеленським порадили йому не йти назустріч вимогам Кремля без чітких гарантій безпеки від США. Вони наголосили, що Вашингтон має визначити свою роль у майбутній угоді та пояснити, як саме захищатиме Україну в разі нового нападу Росії.

На думку Демченка, найближчим часом стане зрозуміло, яке рішення щодо російсько-української війни приймуть США. Важливо, щоб воно було на користь України, а не Росії.

Що відомо про мирний план?

Переговори Путіна з Віткоффом у Росії тривали приблизно 5 годин. Кирило Дмітрієм назвав їх продуктивними.

Представники Росії та США під час переговорів поки не досягли компромісу щодо мирного плану. Путіну, ймовірно, представили кілька його варіантів, але сторони домовились не розголошувати результати будь-яких домовленостей.

Росія начебто погоджується із деякими пропозиціями США щодо миру, але не з усіма. Прете у Кремлі начебто запевняють, що готові домовлятись.