Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.

Які поради Зеленському дали європейці?

За словами дипломатів, під час телефонної розмови в понеділок, 1 грудня, між Зеленським і європейськими лідерами, включаючи президента Франції Емманюеля Макрона, канцлера Німеччини Фрідріха Мерца і президентку Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн, європейці дали українському президенту пораду.

Вони наполягали на першочерговій ролі США в гарантіях безпеки, запропонованих Україні в будь-якій угоді. У Києві та інших європейських столицях зростає занепокоєння тим, що Вашингтон не уточнив, що він буде робити, якщо Росія порушить потенційну мирну угоду і знову нападе на Україну.

Ці попередження, зроблені в останні дні, є ще одним прикладом спроб європейських лідерів втрутитися в мирні переговори, які США проводять, звертаючись безпосередньо до Кремля і Києва, в основному без участі Європи.

За словами дипломатів, під час телефонної розмови в понеділок Макрон сказав, що Вашингтону потрібно передати чітке повідомлення: США повинні чітко пояснити, як вони захищатимуть Україну, перш ніж Київ погодиться на остаточні умови угоди.

Мерц попередив Зеленського, що він повинен бути дуже обережним найближчими днями, зауваживши, що американці грають в ігри з Україною та європейцями. Наступного дня після розмови Зеленський повторив ці застереження. "Важливо, щоб все було чесно і прозоро. Щоб за спиною України не велись ігри".

Зауважимо, що під час останніх телефонних розмов з американськими посадовцями європейські чиновники наголосили, що вони можуть запропонувати Україні чіткі зобов'язання щодо безпеки лише після того, як дізнаються, яку роль США відіграватимуть у підтримці цих планів.

Це питання переслідувало зусилля з узгодження позицій Заходу щодо мирних переговорів протягом усього року, в тому числі під час зустрічі в Овальному кабінеті в лютому, коли наполягання Зеленського на американських гарантіях безпеки викликало гнів Дональда Трампа.

Що у Європі говорять про мирний план Трампа?