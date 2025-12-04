Ця заява очільника Кремля пролунала напередодні його зустрічі із представниками США – Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, передає 24 Канал із посиланням на AP.
Чому Європа боїться мирного плану Трампа?
Від часу вторгнення 2022 року європейські уряди разом зі США витратили мільярди доларів, щоб надати Києву фінансову та військову підтримку. Проте за президентства Дональда Трампа США стримують свою підтримку, наполягаючи на завершенні війни.
Подальший розвиток подій багато в чому залежатиме від того, чи вирішить адміністрація Трампа посилити тиск на Росію, чи на Україну, щоб та пішла на поступки.
Американський мирний план, який оприлюднили минулого місяця, розкритикували, бо він занадто вигідний для Москви. У ньому є кілька вимог Кремля, категорично неприйнятних для Києва.
Багато європейських лідерів бояться, що якщо Путін доб'ється свого в Україні, то зможе вільніше тиснути і на їхні країни. Тим більше, що вони вже стикалися з вторгненнями російських дронів, літаків і масштабними акціями саботажу.
Російська й американська сторони домовилися не розкривати змісту своїх переговорів 2 грудня. Втім, відомо, що після них принаймні одна головна перешкода для укладання угоди про мир залишається нездоланною – доля чотирьох українських регіонів, які Росія частково окупувала і вважає своїми.
Так, після перемовин радник Путіна Юрій Ушаков заявив журналістам, що "поки що компроміс не знайдено" щодо питання територій, без якого Кремль не бачить "жодного вирішення кризи".
Що відомо про переговори США з Україною та Росією про мирний план?
Наприкінці листопада у ЗМІ "злили" так званий мирний план Трампа з 28 пунктів. Він вимагає від України низку поступок. Зокрема, Київ має відмовитися від усього Донбасу, зменшити чисельність ЗСУ та забути про вступ до НАТО назавжди.
23 листопада у Женеві відбулися переговори між представниками США, України та Європи. План відкорегували з урахуванням українських інтересів, і в ньому залишилося 19 пунктів.
Втім, головні питання, включно з територіальним, залишилися невирішеними. Володимир Зеленський заявив, що хоче обговорити їх на особистій зустрічі із Дональдом Трампом.
30 листопада відбувся другий раунд переговорів між США та Україною. Цього разу – у Маямі. Обидві сторони назвали перемовини "продуктивними, але складними".
Президент Зеленський повідомив, що є вже 20 пунктів мирного плану, напрацьованих у Женеві та доопрацьованих у Флориді.
За підсумками зустрічі з українцями спецпосланець президента США Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер вирушили на переговори з Путіним до Москви.
Майже 5-годинні переговори у Кремлі так і не принесли жодного прогресу.
Зовнішньополітичний радник Путіна Юрій Ушаков сказав, що переговори у Кремлі були "позитивними", але жодних деталей він не розкрив.
4 грудня у Маямі Віткофф і Кушнер зустрінуться з головним українським переговорником Рустемом Умеровим для продовження консультацій.
Дональд Трамп заявив, що Віткофф і Кушнер повернулися після зустрічі із Путіним упевненими, що той хоче знайти шлях до завершення війни.