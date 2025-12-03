Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Clash Report.

Як Трамп висловився про переговори у Москві?

У Дональда Трампа зщапитали про результати переговорів у Москві 2 грудня. Президен США зазначив, що, на переконання Віткоффа і Кушнера, Путін хотів би закінчити війну.

Репортер уточнив, чи вірить у це сам Трамп, на що той сказав, що це було "їхнє враження".

Я думаю, він хотів би повернутися до нормального життя. Я думаю, він хотів би торгувати зі Сполученими Штатами Америки, чесно кажучи. Замість того щоб втрачати тисячі солдатів щотижня,

– сказав Трамп.

Потім Трамп знову переключився на Віткоффа з Кушнером, зазначивши, що "вони хотіли укласти угоду".

Що Трамп сказав про переговори у Москві: дивіться відео

Як минула зустріч Путіна і Віткоффа у Москві