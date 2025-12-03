Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Clash Report.
Як Трамп висловився про переговори у Москві?
У Дональда Трампа зщапитали про результати переговорів у Москві 2 грудня. Президен США зазначив, що, на переконання Віткоффа і Кушнера, Путін хотів би закінчити війну.
Репортер уточнив, чи вірить у це сам Трамп, на що той сказав, що це було "їхнє враження".
Я думаю, він хотів би повернутися до нормального життя. Я думаю, він хотів би торгувати зі Сполученими Штатами Америки, чесно кажучи. Замість того щоб втрачати тисячі солдатів щотижня,
– сказав Трамп.
Потім Трамп знову переключився на Віткоффа з Кушнером, зазначивши, що "вони хотіли укласти угоду".
Що Трамп сказав про переговори у Москві: дивіться відео
Як минула зустріч Путіна і Віткоффа у Москві
Переговори між Путіним та Віткоффом у Москві завершилися. Вони тривали майже 5 годин.
Віткофф уже прибув до посольства США в Москві після зустрічі.
Радник Путіна Юрій Ушаков повідомив, Москва отримала ще 4 документи, окрім плану з 28 пунктів. Росія погоджується з певними пунктами плану США, але не з усіма. Країни домовилися продовжити спільну роботу для досягнення миру.
Кіріл Дмитрієв назвав переговори у Москві "продуктивними".