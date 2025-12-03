Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Clash Report.
Как Трамп высказался о переговорах в Москве?
У Дональда Трампа спросили о результатах переговоров в Москве 2 декабря. Президенты США отметил, что, по убеждению Уиткоффа и Кушнера, Путин хотел бы закончить войну.
Репортер уточнил, верит ли в это сам Трамп, на что тот сказал, что это было "их впечатление".
Я думаю, он хотел бы вернуться к нормальной жизни. Я думаю, он хотел бы торговать с Соединенными Штатами Америки, честно говоря. Вместо того чтобы терять тысячи солдат каждую неделю,
– сказал Трамп.
Затем Трамп снова переключился на Уиткоффа с Кушнером, отметив, что "они хотели заключить сделку".
Как прошла встреча Путина и Виткоффа в Москве
Переговоры между Путиным и Уиткоффом в Москве завершились. Они продолжались почти 5 часов.
Уиткофф уже прибыл в посольство США в Москве после встречи.
Советник Путина Юрий Ушаков сообщил, Москва получила ещё 4 документа, помимо плана из 28 пунктов. Россия соглашается с определенными пунктами плана США, но не со всеми. Страны договорились продолжить совместную работу для достижения мира.
Кирилл Дмитриев назвал переговоры в Москве "продуктивными".