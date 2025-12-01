Однак джерела "Бабелю", знайомі зі змістом зустрічі, заперечують, що у Маямі відбувалося обговорення територій і виборів. Хоча перемовини тривали майже сім годин, вони були здебільшого "технічними", передає 24 Канал.

Дивіться також У Маямі обговорюють графік виборів в Україні та план "обміну територіями", – WSJ

Про що говорили Україна та США у Флориді?

За даними джерел, начальник Генштабу Андрій Гнатов детально пояснив реальний стан на фронті та спростував російську пропаганду.

Про вибори в Україні і "обмін територіями" розмови не було – території згадували лише з точки зору створення демілітаризованої зони і те, як її забезпечити у військовому плані.

Жодних рішень щодо територій на зустрічі не ухвалювали. Очікується, що цю тему обговорюватимуть президенти України та США.

Нагадаємо, американський мирний план зобов'язує Київ провести вибори через 100 днів після завершення війни. Аналітики CNN вважають, що провести легітимні вибори за трохи більше ніж три місяці після угоди практично неможливо. Демобілізацію, виборчу реформу, передвиборчу кампанію та стабілізацію економіки не можна забезпечити у такі короткі терміни. В результаті вибори можуть привести до уряду без справжнього мандату або під впливом Росії – саме цього прагне Москва.

Також американці вимагають від України вивести з Донбасу свої війська. Окуповані території США готові визнати російськими. У Вашингтоні вважають, що рано чи пізно українці однаково втратять райони Донеччини, які зараз утримують.

23 листопада у Женеві відбувся перший раунд переговорів щодо мирного плану США. Його скорегували з урахуванням інтересів Києва та Європи, однак залишилися спірні питання.

Які результати зустрічі делегацій США та України у Маямі?