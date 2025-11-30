Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Рустема Умєрова.
Що сказав Умєров про переговори 30 листопада?
Секретар РНБО очолював українську делегацію. На початку він говорив, що Київ очікує на продуктивну зустріч. За словами Умєрова, вона й стала такою.
Завершили складну, але продуктивну сесію переговорів у Флориді. Маємо відчутний прогрес на шляху до встановлення справедливого миру. Вдячні Сполученим Штатам за потужну підтримку та реальну зацікавленість у спільному результаті. Зустріч була змістовною й успішною. Попереду ще багато роботи – продовжуємо консультації та узгодження подальших кроків заради миру для України,
– написав Умєров.
Та в наступному дописі він додав, що попереду ще продовження консультацій і робота над узгодженням спільного рамкового рішення. Коли саме це відбудеться – невідомо.
"Доповів президенту України про підсумки переговорів у Сполучених Штатах. Маємо суттєвий поступ у просуванні достойного миру та зближенні наших позицій з американською стороною. Наші ключові цілі – безпека, суверенітет і надійний мир – залишаються незмінними й поділяються американською стороною", – запевнив секретар РНБО.
Які ще заяви були 30 листопада?
Цікаво, що американська й українська делегації говорили про прогрес і до початку зустрічі в короткому вступному слові.
Загалом деталей переговорів небагато, а ЗМІ дозволили фільмувати мирний процес буквально декілька хвилин. Перемовини були в закритому режимі.
Після цього раунду перемовин пресконференція теж була дуже короткою. Марко Рубіо сказав, що йдеться про тривале процвітання України після війни. Також він заявив, що протягом тижня Стів Віткофф поїде до Москви – повезе Путіну ті домовленості, яких дійшли Україна та США.
"Ми говоримо про майбутнє України, говоримо про усі важливі справи, те, що буде важливо для України і українського народу. Сполучені Штати нас дуже в цьому підтримують. В Женеві була успішна зустріч і сьогодні цей успіх розвивається", – висловився тоді Рустем Умєров.
Хоча спершу тон заяв був дуже позитивним, ЗМІ писали, що в Маямі обговорювали графік виборів в Україні та план "обміну територіями". CNN, наприклад, звернули увагу, що по ключових питаннях Київ і Вашингтон все одно мають розбіжності.
Тому дещо символічно, що і Умєров, і Рубіо наприкінці сказали про складність перемовин. Держсекретар США висловився в дусі, що, як би не було складно, американці залишаються реалістами.