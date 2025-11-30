Про це пише 24 Канал із посиланням на CNN Politics.

Як відбуваються переговори між Україною та США?

Високопоставлене українське джерело повідомило журналістам, що як мінімум у трьох ключових питаннях у Вашингтона та Києва існують суттєві розбіжності. Зокрема, у вкрай чутливій темі – чи погодиться Україна віддати Росії ключові території на Донбасі, які Москва анексувала, але ще не захопила повністю.

Розбіжності також залишаються щодо спірної пропозиції США обмежити чисельність української армії до 600 тисяч військових – так, як це було передбачено в оригінальному проєкті 28-пунктного плану Трампа,

– пишуть у виданні.

План Трампа також вимагав, щоб Україна відмовилася від наміру вступити до НАТО, що є давньою вимогою Москви. Джерело підтвердило, що така вимога є абсолютно неприйнятною для української сторони.

Водночас відмова від анексованих територій, демілітаризація України та її постійне виключення з НАТО є основними аргументами президента Росії Володимира Путіна, якими він пояснює війну.

Делегації США та України зустрілися у Маямі: що відомо?