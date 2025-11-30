24 Канал збирає основні заяви сторін.

Що заявляють делегації України та США 30 листопада в Маямі?

17:28, 30 листопада

Проте після фільмування цих вступних заяв журналістів попросили вийти. На їхнє запитання, чи Україна вже отримала якісь гарантії безпеки, ніхто не відповів.

17:25, 30 листопада

Рустем Умєров подякував Трампу за його мирні ініціативи і сказав, що за останні 10 місяців був поступ.

Наша делегація чекає на продуктивну та успішну зустріч.

17:21, 30 листопада

Рубіо заявив про великий поступ

Як заявив держсекретар США, 30 листопада був значний поступ і зараз сторони "на половині шляху, щоб забезпечити Україні суверенітет і незалежність".

17:18, 30 листопада

Рубіо про те, яким має бути завершення війни

Це (має бути – 24 Канал) не просто закінчення війни. Це закінчення зі створенням механізму, який забезпечить на майбутнє, щоб такої війни не було, а Україна процвітала. Україна має величезний економічний потенціал і можливості розвитку.