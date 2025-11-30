24 Канал збирає основні заяви сторін.
Дивіться також Чи може Україна вступити до ЄС з окупованими територіями: уроки розділеного навпіл Кіпру
Що заявляють делегації України та США 30 листопада в Маямі?
Проте після фільмування цих вступних заяв журналістів попросили вийти. На їхнє запитання, чи Україна вже отримала якісь гарантії безпеки, ніхто не відповів. Рустем Умєров подякував Трампу за його мирні ініціативи і сказав, що за останні 10 місяців був поступ. Наша делегація чекає на продуктивну та успішну зустріч. Як заявив держсекретар США, 30 листопада був значний поступ і зараз сторони "на половині шляху, щоб забезпечити Україні суверенітет і незалежність". Це (має бути – 24 Канал) не просто закінчення війни. Це закінчення зі створенням механізму, який забезпечить на майбутнє, щоб такої війни не було, а Україна процвітала. Україна має величезний економічний потенціал і можливості розвитку.
Рубіо заявив про великий поступ
Рубіо про те, яким має бути завершення війни
Проте після фільмування цих вступних заяв журналістів попросили вийти. На їхнє запитання, чи Україна вже отримала якісь гарантії безпеки, ніхто не відповів.
Рустем Умєров подякував Трампу за його мирні ініціативи і сказав, що за останні 10 місяців був поступ.
Наша делегація чекає на продуктивну та успішну зустріч.
Як заявив держсекретар США, 30 листопада був значний поступ і зараз сторони "на половині шляху, щоб забезпечити Україні суверенітет і незалежність".
Це (має бути – 24 Канал) не просто закінчення війни. Це закінчення зі створенням механізму, який забезпечить на майбутнє, щоб такої війни не було, а Україна процвітала. Україна має величезний економічний потенціал і можливості розвитку.