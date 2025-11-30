Про це пише 24 Канал із посиланням на Axios.

Як відбувається робота над мирним планом?

Високопоставлений представник США розповів журналістам, що Білий дім хоче усунути розбіжності щодо двох пунктів мирного плану: території та гарантій безпеки.

Українці знають, чого ми від них очікуємо,

– сказав він.

Раніше Андрій Єрмак заявляв, що територіальні питання можуть обговорюватися лише на рівні президентів.

Американська сторона сподівається, що узгоджений пакет американсько-українських позицій допоможе просунутися в переговорах з Путіним.

Втім, оскільки українцям вдалося внести зміни до початкового плану США, що складався з 28 пунктів, Кремль почав висловлювати сумніви, що готовий прийняти умови.

Що відомо про переговори України та США?