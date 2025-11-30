Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Axios.

Коли Путіну передадуть скоригований мирний план?

У Маямі вже розпочалася зустріч української та американської делегацій щодо мирного плану. Сторони узгоджують домовленості. Надалі ж посланці Трампа вирушать до Москви.

Очікується, що посланець Трампа Стів Віткофф та його зять Джаред Кушнер представлять цей документ Путіну у вівторок,

– інформує ЗМІ.

Втім, є побоювання, що російський диктатор відкине його.

"Американська сторона сподівається, що винесення на обговорення низки домовленостей між США та Україною допоможе їм досягти прогресу у переговорах з Путіним. Однак, оскільки українцям вдалося внести зміни до початкового плану США на 28 пунктів, Кремль висловив сумніви щодо своєї готовності прийняти ці умови", – наголосили в ЗМІ.

Що відомо про переговори в США 30 листопада?