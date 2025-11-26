Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

Дивіться також Чи може Україна вступити до ЄС з окупованими територіями: уроки розділеного навпіл Кіпру

Які 3 критично важливі для України питання мирного плану не вирішили?

Мова про відмову від окупованих територій, скорочення кількості ЗСУ та відмову від вступу в НАТО.

Всі три питання є найчастіше згадуваними Кремлем причинами для ведення війни в Україні. Їх вирішення на користь Росії є також основними умовами Москви для припинення своєї жорстокої кампанії,

– ідеться в статті.

Очевидно, що для України всі ці три пункти є принциповими, про що вона не раз згадувала. За це "боролися і гинули десятки тисяч військових", тому відмова від власних принципів на користь Росії загрожує політичному керівництву України.

Водночас американська сторона подає це як "декілька пунктів розбіжностей", "питання, які не є непереборними" або "дрібні деталі, які потрібно узгодити". А це далеко не так, пише CNN.

Довідка. Журналісти процитували тут речницю Білому дому Керолайн Лівітт та самого Трампа.

Таким чином, адміністрація США ніби применшує занепокоєння українців. У Вашингтоні обрали дуже оптимістичний тон заяв – у цьому дусі висловлювалися сам Трамп, Рубіо, Дрісколл.

Високопоставлене українське джерело, з яким поговорило CNN, зауважило: все ще існують значні розбіжності між тим, чого адміністрація Трампа вимагає від України, і тим, що готова прийняти влада в Києві.

Переговорники досягли консенсусу щодо більшості пунктів. Але вказані три питання можуть як сприяти переговорам, так і зірвати мирні зусилля.

Наприклад, "дуже неправильно стверджувати, що зараз у нас є версія, прийнята Україною", щодо окупованих територій. Питання скорочення кількості ЗСУ все ще обговорюється, Україна хоче подальших змін. А відмова Києва від амбіцій стати членом НАТО неприйнятна. Якщо це вдасться "протиснути", буде поганий прецедент – бо Росія не є членом НАТО, але вказує, що робити Альянсу.

Власне, те, що ці 3 питання є критично важливими, визнають на офіційному рівні.

Найбільш чутливі питання – території, чисельність війська, альянсні можливості – вимагають розмови на найвищому рівні між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом. Президент України в будь-який момент готовий бути на такій зустрічі. Зрозуміло, що без особистої розмови президентів коректно відповісти на найчутливіші питання неможливо,

– написав Михайло Подоляк увечері 26 листопада.

Москві не подобалися навіть проросійські 28 пунктів

The Washington Post пишуть, що Росію не вдовольняла і первісна версія плану на 28 пунктів. Мовляв, це була лише відправна точка, а деякі елементи плану були неприйнятні для Москви.

Цю думку в розмові з медіа висловив колишній високопоставлений кремлівський чиновник, обізнаний з переговорами. За його словами, Путін не хоче продовжувати війну і розуміє, що його позицію ніхто не сприймає серйозно. Тож диктатор "має отримати щось вагоме натомість за цю війну".

Це проросійський план, але Росія перебуває в сильнішій позиції, тому будь-який план повинен бути проросійським, оскільки це більш реалістично,

– сказав він.

Далі в статті The Washington Post цитують, імовірно, його ж.

Колишній високопоставлений кремлівський чиновник заявив, що Росія, можливо, буде готова заморозити лінії фронту в Запорізькій та Херсонській областях. "Але найскладнішою частиною є Донбас. Я думаю, що компроміс щодо Донбасу буде можливий, але лише після завершення переговорів",

– ідеться в статті.

Журналісти вказують, що Путін 21 листопада схвалив план із 28 пунктів як можливу основу для миру. Та, як думає більшість аналітиків, останні зміни в плані будуть неприйнятними для Москви. Тож перед Росією постане вибір: або спробувати ще раз переглянути проєкт угоди, або відразу ж відхилити його.