Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

Смотрите также Может ли Украина вступить в ЕС с оккупированными территориями: уроки разделенного пополам Кипра

Какие 3 критически важных для Украины вопроса мирного плана не решили?

Речь об отказе от оккупированных территорий, сокращении количества ВСУ и отказе от вступления в НАТО.

Все три вопроса являются наиболее часто упоминаемыми Кремлем причинами для ведения войны в Украине. Их решение в пользу России является также основными условиями Москвы для прекращения своей жестокой кампании,

– говорится в статье.

Очевидно, что для Украины все эти три пункта являются принципиальными, о чем она не раз упоминала. За это "боролись и погибали десятки тысяч военных", поэтому отказ от собственных принципов в пользу России угрожает политическому руководству Украины.

В то же время американская сторона подает это как "несколько пунктов разногласий", "вопросы, которые не являются непреодолимыми" или "мелкие детали, которые нужно согласовать". А это далеко не так, пишет CNN.

Справка. Журналисты процитировали здесь пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт и самого Трампа.

Таким образом, администрация США будто преуменьшает беспокойство украинцев. В Вашингтоне выбрали очень оптимистичный тон заявлений – в этом духе высказывались сам Трамп, Рубио, Дрисколл.

Высокопоставленный украинский источник, с которым поговорило CNN, заметил: все еще существуют значительные разногласия между тем, чего администрация Трампа требует от Украины, и тем, что готовы принять власти в Киеве.

Переговорщики достигли консенсуса по большинству пунктов. Но указанные три вопроса могут как способствовать переговорам, так и сорвать мирные усилия.

Например, "очень неправильно утверждать, что сейчас у нас есть версия, принятая Украиной", относительно оккупированных территорий. Вопрос сокращения количества ВСУ все еще обсуждается, Украина хочет дальнейших изменений. А отказ Киева от амбиций стать членом НАТО неприемлем. Если это удастся "продавить", будет плохой прецедент – потому что Россия не является членом НАТО, но указывает, что делать Альянсу.

Собственно, то, что эти 3 вопроса являются критически важными, признают на официальном уровне.

Наиболее чувствительные вопросы – территории, численность войска, альянсные возможности – требуют разговора на самом высоком уровне между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. Президент Украины в любой момент готов быть на такой встрече. Понятно, что без личного разговора президентов корректно ответить на самые чувствительные вопросы невозможно,

– написал Михаил Подоляк вечером 26 ноября.

Москве не нравились даже пророссийские 28 пунктов

The Washington Post пишут, что Россию не удовлетворяла и первоначальная версия плана на 28 пунктов. Мол, это была лишь отправная точка, а некоторые элементы плана были неприемлемы для Москвы.

Это мнение в разговоре с медиа высказал бывший высокопоставленный кремлевский чиновник, знакомый с переговорами. По его словам, Путин не хочет продолжать войну и понимает, что его позицию никто не воспринимает серьезно. Поэтому диктатор "должен получить что-то весомое взамен за эту войну".

Это пророссийский план, но Россия находится в более сильной позиции, поэтому любой план должен быть пророссийским, поскольку это более реалистично,

– сказал он.

Далее в статье The Washington Post цитируют, предположительно, его же.

Бывший высокопоставленный кремлевский чиновник заявил, что Россия, возможно, будет готова заморозить линии фронта в Запорожской и Херсонской областях. "Но самой сложной частью является Донбасс. Я думаю, что компромисс по Донбассу будет возможен, но только после завершения переговоров",

– говорится в статье.

Журналисты указывают, что Путин 21 ноября одобрил план из 28 пунктов как возможную основу для мира. И, как думает большинство аналитиков, последние изменения в плане будут неприемлемыми для Москвы. Поэтому перед Россией встанет выбор: или попытаться еще раз пересмотреть проект соглашения, или сразу же отклонить его.