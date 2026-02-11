Політолог Микола Давидюк в ефірі 24 Каналу сказав, що певна підготовка справді триває, але остаточного рішення немає. За його словами, вибори навесні можливі, проте не гарантовані, і за цією історією є нюанси, про які публічно говорять не всі.

Дивіться також До чого активно готується армія Росії: військові розкрили найближчі плани росіян

Чи справді в Україні готуються до виборів?

Давидюк зазначив, що президентська команда, за його оцінкою, не перебуває в авральному режимі підготовки, адже базова інфраструктура для виборчої кампанії у неї вже є.

Нагадаємо! В Офісі Президента заявили, що вибори можливі лише за умов безпеки. У відповідь на публікації Financial Times про можливу вимогу США провести голосування до 15 травня в ОП наголосили, що під час активної фази війни говорити про вибори передчасно.

Він припустив, що в разі коротких термінів організаційних проблем для чинної влади не виникне.

Президентська команда не готується до виборів, тому що вона вже готова,

– сказав він.

Політолог також звернув увагу на сигнали з Центральної виборчої комісії. За його словами, непублічно там допускають можливість проведення виборів у стислий термін, якщо буде відповідне політичне рішення.

Публічно будемо вимагати мінімум пів року. Але не публічно сказали, що три місяці з головою,

– зазначив Давидюк.

Водночас він підкреслив, що ключовим залишається питання безпеки і технічної організації. Йдеться про десятки тисяч виборчих дільниць, оновлення списків виборців і процедуру голосування військових. За словами політолога, саме ці фактори можуть стати реальним стримуючим елементом у разі ухвалення політичного рішення.

Тиск з боку США

Тема виборів пов'язана не лише з внутрішньою політикою, а й із сигналами зі США. У заявах людей з оточення Дональда Трампа звучали натяки на можливу втрату інтересу до України, якщо вона не демонструватиме політичної динаміки.

Зі слів Кушнера і Віткоффа звучала історія про те, що може бути втрачений інтерес та підтримка України,

– сказав він.

Водночас політолог наголосив, що тут важливо розділяти публічну риторику і реальні інструменти впливу. Він звернув увагу, що ключовими для України залишаються постачання зброї та розвіддані, а решта заяв не завжди означають автоматичне посилення тиску саме на Росію.

Ми не впевнені, що якщо вони підуть на вибори, то ослабне тиск на Росію. Може ослабнути навпаки тиск на Україну,

– зауважив Давидюк.

Політолог підкреслив, що дедлайни щодо завершення війни вже неодноразово переносилися. Тому, за його оцінкою, говорити про гарантований травневий сценарій поки зарано.

Травнева дата викликає сумніви

Давидюк підтвердив, що в обігу справді є закриті документи, де йдеться про підготовку до виборів у середині травня. Водночас він зауважив, що частина "інсайдів" виглядає перебільшеною або неточною.

Є велика купа закритих документів, в яких ідеться про підтримку забезпечення та проведення виборів в середині травня,

– сказав він.

Політолог навів приклад із датою 15 травня, яку деякі джерела називали конкретним днем голосування. Він звернув увагу, що ця дата припадає на п'ятницю, тоді як вибори в Україні традиційно проводять у неділю.

Вибори 15 травня бути не можуть, бо це п'ятниця. Ми не з тих країн, які проводять вибори в будній день,

– зазначив Давидюк.

За його словами, реалістичніше говорити про орієнтир "до середини травня", а не про конкретний день. Водночас він підкреслив, що остаточне рішення залежатиме не лише від внутрішньої готовності, а й від безпекової ситуації та переговорного процесу. Тому, за його оцінкою, сценарій виборів залишається відкритим.

Чи можуть вибори стати частиною великої домовленості?

Давидюк припустив, що Банкова може тримати в голові два сценарії. Перший – вибори відбуваються у стислі терміни, якщо з'являються гарантії безпеки та чіткі умови. Другий – дату переносять, якщо Росія не демонструє готовності до домовленостей або переговори заходять у глухий кут. За його словами, саме тому в обговореннях звучать різні можливі місяці, а сам травневий варіант не виглядає остаточним.

Якщо не вдасться, скажуть: ми готові, але Росія не готова. Тоді вибори переносимо з травня на липень, жовтень чи на наступний рік,

– сказав він.

Політолог також зауважив, що в такій логіці вибори можуть стати елементом пакета, якщо Україні запропонують відчутні гарантії та посилення оборонних можливостей. Він навів приклади того, що в публічному полі часто згадують як можливі умови, які могли б змінити розмову.

Якщо ви даєте нам гарантії, умовно ракети ATACMS, вступ в НАТО і ще якусь історію, то тоді ми готові проводити вибори,

– пояснив Давидюк.

Він додав, що паралельно залишається питання, чи готова Росія до будь-яких рішень, і якою буде позиція Китаю, якщо він активніше втрутиться в процес. Саме через ці невідомі, на його думку, давати наперед точний прогноз щодо виборів некоректно, і сценарій залишається відкритим.

Що відомо про ймовірність проведення виборів в Україні?