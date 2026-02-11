Проте наступів, як у 2022 році за нинішніх умов провести практично неможливо. Адже характер війни змінився – від швидких операцій до формату виснаження і поступового витіснення противника. Спеціально для 24 Каналу військові пояснили, до чого готується Росія та чи дійсно планує наступ навесні.

До чого готуються росіяни?

Військовослужбовець Сил територіальної оборони ЗСУ Олександр Мусієнко повідомив, що Росія продовжує концентрувати основні зусилля на східному та південному напрямках. Туди противник активно перекидає особовий склад і техніку, що може свідчити про підготовку до масштабніших дій навесні.

За його словами, ворог планує посилити штурмові дії та спробувати наростити темп наступу. Водночас він підкреслив, що українські Сили оборони навряд чи дозволять окупантам реалізувати ці наміри.

Упродовж січня російські війська проводили перегрупування та доукомплектацію підрозділів. Нинішні погодні умови обмежують можливості для активних штурмів, тому противник, ймовірно, очікує потепління, зокрема у квітні,

– мовив Мусієнко.

Наразі на сході та півдні справді фіксується підсилення російських угруповань. Саме з цієї причини українські військові останніми тижнями завдають ударів по позиціях ворога на тимчасово окупованих територіях, намагаючись зірвати постачання озброєння та підкріплення. Попри вже високу інтенсивність бойових дій, Росія має намір ще більше активізувати наступ навесні.

За словами Мусієнка, ситуація на окремих відтинках фронту потребує особливої уваги. Зокрема, поблизу Гуляйполя противник певний час мав тактичні просування, однак українські сили зуміли стабілізувати ситуацію.

Важливо! Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що російські війська зосереджують основні зусилля на Покровському, Очеретинському та Олександрівському напрямках. Окрім цього, противник активно концентрує сили й на Краматорському напрямку.

Окупанти намагаються дестабілізувати фланги українських позицій. Подібна тактика використовується системно – для послаблення оборони та подальшого витіснення підрозділів ЗСУ. Для цього ворог активно застосовує авіаційні бомби, фактично знищуючи укріплення.

Які основні загрози для Донеччини?

На окремих ділянках фронту вже спостерігається зростання використання російської авіації, що створює умови для просування піхоти. Імовірно, ворог і надалі посилюватиме авіаційний компонент на південному та східному напрямках, намагаючись завдати ударів по українських підрозділах.

"На Лиманському напрямку противник продовжує наступальні дії у бік Костянтинівки та Слов’янсько-Краматорської агломерації, де інтенсивність боїв уже зросла", – зазначив військовий.

Зверніть увагу! Президент Володимир Зеленський заявляв, що для повного захоплення Донбасу Росії знадобилося б щонайменше два роки та близько 800 тисяч військових. Водночас, на його думку, армія агресора не здатна підтримувати бойові дії на такому рівні протягом тривалого часу.

Українські військові зосереджені на стримуванні противника та недопущенні розвитку його наступального темпу. Крім того, Росія натрапляє на певні труднощі, пов’язаними з відключенням Starlink.

Ключове завдання зараз – не дозволити ворогу наростити швидкість просування. Подібну тактику стримування вже застосовували під Покровськом і Миргородом, коли на Заході лунали заяви про нібито неминучу втрату цих міст. Нині ж важливо зберігати стійкість оборони на всіх інших ділянках Донеччини, адже очевидно, що Росія не має наміру зупинятися.

Чи можливий стрімкий наступ на фронті?

Військовослужбовець і політолог Кирило Сазонов вважає, що майбутні наступальні дії України навряд чи повторять стрімкі й масштабні операції 2022 року. Сьогодні на фронті формується інша логіка війни – із фокусом на виснаження противника, маневровність і поступове витіснення його з позицій.

Він зазначив, що очікувати повторення Херсонської чи Харківської операцій не варто, адже нинішня ситуація створює інші можливості. Однак вони потребують часу та іншої стратегії.

За словами Сазонова, характер бойових дій змінився. Як Україна, так і Росія діють уздовж більш стабільної лінії фронту, без масштабних і швидких проривів великими силами. Водночас противник не має сформованих стратегічних резервів і фактично веде бойові дії без тривалих пауз.

До слова, блокування супутникового зв’язку Starlink суттєво ускладнило ситуацію для російських військ уздовж усієї лінії фронту. Порушення стабільної комунікації негативно вплинуло на управління безпілотниками та координацію підрозділів, що призводить до помилок, зокрема й до ураження власних сил. Альтернативні засоби зв’язку не забезпечують належного рівня контролю, тому окупанти намагаються обходити обмеження через незаконну реєстрацію терміналів. Однак повноцінної заміни цьому зв’язку наразі не мають.

"Повторення 2022 року не буде. Не буде швидких наступів – ймовірно, ні з нашого боку, ні з боку ворога", – пояснив він.

Росія, за його словами, не має великого резервного угруповання, яке очікувало б сприятливого моменту для рішучого наступу. Підрозділи часто спрямовують у бій майже одразу після формування, нерідко без належної підготовки. Це суттєво обмежує їхню здатність до глибоких проривів.

Ймовірні контрнаступальні дії України у 2026 році, про які раніше згадували публічно, скоріше за все матимуть вигляд серії локальних маневрів. Росія змушена перекидати сили між напрямками, зокрема з Вовчанська, Куп’янська, Харківщини чи Херсонщини, щоб компенсувати нестачу резервів.

У таких умовах Україна отримує тактичний вибір: або посилювати оборону на загрозливих ділянках, або використовувати момент і тиснути там, де противник ослабився.

Або ми перекидаємо сили на Слов’янськ чи Гуляйполе, або контрнаступаємо там, де вони самі себе послабили. Такий сценарій можливий,

– зазначив військовослужбовець.

За його словами, подібна тактика дозволяє поступово розширювати зону ураження та створювати для ворога умови, за яких утримання передових рубежів стає дедалі складнішим.

"Це не стрімкий рейд, а повільне й системне витіснення противника", – підсумував Сазонов.

Такий підхід вимагає часу й послідовності. Результат вимірюється не швидкістю просування на десятки кілометрів, а поступовим розширенням простору, де противник уже не може почуватися впевнено.

