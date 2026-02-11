Інститут вивчення війни оцінив перебіг бойових дій на фронті. За даними аналітиків, окупанти просунулися на 4 напрямках, а Сили оборони – на одному.

Що відомо про ворожі та українські успіхи на фронті?

Російські війська нещодавно незначно просунулися на півночі Сумської області. Геолоковані кадри за 9 лютого свідчать, що ворог пройшов уперед на південь від центральної частини Костянтинівки (на північ від міста Суми).

Агресор нещодавно мав успіх у Костянтинівсько-Дружківському тактичному районі.

Геолоковані кадри за 5 і 9 лютого показують просування російських військ у центральній частині Плещіївки та на північний захід від Іванопілля (обидва населені пункти – на південний схід від Костянтинівки).

Російські війська нещодавно просунулися на Гуляпільському напрямку. Знімки, опубліковані 10 лютого, свідчать, що противник захопив Залізничне (на захід від Гуляйполя).

Окупанти також просунулися й на Оріхівському напрямку. Як показують знімки за 10 лютого, ворог мав успіх на південно-західних околицях Новоандріївки (на південний захід від Оріхова).

Тим часом українські сили нещодавно просунулися в Добропільському тактичному районі.

Знімки за 9 лютого показують просування наших військ у північній частині Нового Донбасу (на схід від Добропілля).

Де змінилася лінія фронту / Карти ISW

Яка ситуація на фронті?