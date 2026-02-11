Інститут вивчення війни оцінив перебіг бойових дій на фронті. За даними аналітиків, окупанти просунулися на 4 напрямках, а Сили оборони – на одному.

Що відомо про ворожі та українські успіхи на фронті?

Російські війська нещодавно незначно просунулися на півночі Сумської області. Геолоковані кадри за 9 лютого свідчать, що ворог пройшов уперед на південь від центральної частини Костянтинівки (на північ від міста Суми).

Агресор нещодавно мав успіх у Костянтинівсько-Дружківському тактичному районі.

Геолоковані кадри за 5 і 9 лютого показують просування російських військ у центральній частині Плещіївки та на північний захід від Іванопілля (обидва населені пункти – на південний схід від Костянтинівки).

Російські війська нещодавно просунулися на Гуляпільському напрямку. Знімки, опубліковані 10 лютого, свідчать, що противник захопив Залізничне (на захід від Гуляйполя).

Окупанти також просунулися й на Оріхівському напрямку. Як показують знімки за 10 лютого, ворог мав успіх на південно-західних околицях Новоандріївки (на південний захід від Оріхова).

Тим часом українські сили нещодавно просунулися в Добропільському тактичному районі.

Знімки за 9 лютого показують просування наших військ у північній частині Нового Донбасу (на схід від Добропілля).

Де змінилася лінія фронту / Карти ISW

Яка ситуація на фронті?

  • На Слов'янському напрямку російські сили змогли перетнути окремі ділянки замерзлої річки Сіверський Донець і продовжують просочування вздовж річки з району Серебрянського лісництва. Окупанти активніше застосовують дрони-"камікадзе" та інші типи БпЛА, а також дистанційне мінування, щоб перерізати українські наземні лінії комунікації.

  • Ситуація на Покровському напрямку загострюється. Російська піхота, ймовірно, просочується в північну частину Покровська. Через це в'їзд до міста вже суттєво обмежений. Активні та хаотичні штурми тривають не лише в Покровську, а й біля Гришиного. Там окупанти намагаються зайти в населений пункт. Росіяни посилили удари керованими авіабомбами по українських позиціях. У Родинському російські військові діють малими групами, намагаючись просунутися вглиб оборони та виявити українських операторів дронів. За даними DeepState, Родинське є останнім населеним пунктом, через який можливий вихід із Мирнограда, і противник це враховує у своїх діях.

  • Український 8-й десантно-штурмовий корпус 9 лютого повідомив, що 22 російських військовослужбовці нещодавно намагалися просунутися газопроводом поблизу Яблунівки (на північний схід від Сум), однак українські сили ліквідували всіх, крім одного.

  • Російські мілблогери поширюють інформацію про нібито контрнаступ ЗСУ на кордоні Дніпропетровської та Запорізької областей, але в ЗСУ спростовують ці заяви.

  • Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко повідомив, що вже близько тижня російські війська активно перекидають і накопичують особовий склад та підрозділи на Запорізькому напрямку. Раніше подібне зосередження сил фіксували переважно в районі Гуляйполя, однак зараз це вже не єдина ділянка. Росіяни також концентрують війська поблизу Оріхова та Василівки