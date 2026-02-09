Такі висновки зробили аналітики DeepState.
Дивіться також Росіяни здійснили нові прориви кордону на Сумщині і просуваються до Слов'янська: як змінилася лінія фронту за тиждень
Що кажуть аналітики про дії росіян у Покровську?
Російська армія перебуває в Покровську. У місті окупанти мінують раніше розчищені ділянки, а також переодягаються в цивільний одяг, що вивезти тіла своїх загиблих.
І не лише в Покровську росіяни проводять постійні й хаотичні наступи. Такі ж дії ворог здійснює біля Гришиного. Окупанти проводять спроби зайти в сам населений пункт. Відтак українські пілоти БпЛА стежать саме за цією ділянкою, а не за Покровськом, і росіяни цим користуються.
Сили оборони теж намагалися просуватися на Покровському напрямку з бронетехнікою. Однак у DeepState пишуть, що успіху захисники не мали. Також аналітики зауважили, що ворог останнім часом посилив застосування КАБів по позиціях Сил Оборони.
Ворог захопив чималу частину Покровська: показуємо на карті
Окупанти також накопичуються на Мирноградському відтинку – росіяни ховаються на фермах та в церкві. Там ворог прикривається цивільними, як живим щитом, порушуючи норми гуманітарного права.
Тривають хаотичні бої в північній частині міста рештками угрупування Сил Оборони, які знаходяться в Мирнограді, і на вихід яких немає жодних планів попри те, що Покровськ ось-ось перейде в руки кацапів,
– підсумовують аналітики.
Також, за даними DeepState, посилюються бойові дії в Родинському. Там противник проводить рейди малими групами, щоб просунутися вглиб оборони українських військових. Росіяни вишукують пілотів. Вороги також розуміють, що Родинське є останнім населеним пунктом, який дає можливість для виходу з Мирнограда. Тож і цим російська армія користується, проводячи там свої операції.
Що відомо про ситуацію на Покровському напрямку: останні новини
Бої на Покровському напрямку залишаються одними з найінтенсивніших у Донецькій області, з великою кількістю атак і спроб прориву оборони. Саме тут українські війська ведуть найбільш активну протидію російським штурмовим діям.
Російські війська накопичують важку техніку та живу силу в районі Мирнограда для подальших штурмів. Водночас українські підрозділи активно діють в районі Покровсько-Мирноградської агломерації.
Російські сили здійснили механізований штурм села Гришине. Однак їхню атаку швидко зірвали. Бійці Сил оборони знищили ворожу бронетехніку та завдали росіянам втрат у живій силі.