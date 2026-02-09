Ситуація по всій лінії фронту залишається складною. На Сумщині та Харківщині росіяни намагаються прориватися на нових ділянках кордону для розосередження українських військ і створення ілюзії масштабного наступу. На Донеччині та Запоріжжі загарбники намагаються встановити контроль над ключовими населеними пунктами.

Запеклі бої точаться у Вовчанську, Куп'янську, біля Лимана і Костянтинівки, у Часовому Яру, Покровську, Мирнограді, Гуляйполі, Степногірську, біля Оріхова, Родинського і Білицького.

Про те, як змінилася ситуація на фронті за тиждень з 2 по 8 лютого 2026 року, читайте в матеріалі 24 Каналу. Свій огляд карти бойових дій проводимо за даними DeepStateMAP.

Надважкі вихідні: динаміка бойових дій на фронті

Минулий тиждень на фронті був складним, однак з понеділка до п'ятниці кількість атак коливалася від 133 до 167 за добу. Однак у суботу росіяни атакували 294 рази, а в неділю – 312 разів. Сумарно протягом тижня ворожі війська здійснили 1 364 штурми позицій Сил оборони.

Найбільша кількість штурмів припадає на Донеччину. За напрямками ситуація на фронті така:

Покровський – 320 атак;

Гуляйпільський – 149 атак;

Костянтинівський – 120 атак;

Слов'янський – 86 атак;

Лиманський – 80 атак;

Харківський – 57 атак;

Куп'янський – 47 атак;

Олександрівський – 34 атаки;

Оріхівський – 23 атаки;

Сумський – 17 атак;

Краматорський – 11 атак;

Придніпровський – 6 атак.

Лінія фронту не зазнала змін на Краматорському, Олександрівському, Оріхівському, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках. Про ситуацію на інших ділянках говоримо далі.

Нові прориви кордону на Сумщині

Загострюється ситуація у Сумській області, де росіяни намагаються проривати лінію кордону від півночі до півдня. Зокрема раніше ворог атакував у районі Есманської громади. Минулого тижня росіяни здійснили прорив поблизу Миропілля.

Також розширилася сіра зона в Покровці, де тижнем раніше росіяни намагалися прорватися. Крім того, ворог просунувся біля села Грабовське.





Ситуація в прикордонні Сумщини / Карта DeepStateMAP

Варто розуміти, що села в районі державного кордону – давно є фактично пустками, адже вони під постійними російськими обстрілами. Більшість так званих проривів – спроба створити видимість широкомасштабного наступу на Сумщину. Однак атаки малих диверсійних груп таким наступом не є. Проте ці атаки створюють додаткові клопоти для Сил оборони.

Прорив кордону і зачистка в Куп'янську на Харківщині

На Харківщині лінія фронту протягом минулого тижня зазнала деяких змін. Насамперед – російські війська закріпилися у Дегтярному, де раніше здійснили прорив кордону. Ворог окупував це село.

Також російські війська просунулися поблизу кордону неподалік міста Вовчанськ – у районі села Тихе.





Ситуація в прикордонні Харківщини / Карта DeepStateMAP

Водночас Сили оборони продовжують зачистку в місті Куп'янськ. Наші воїни ліквідували два з трьох осередків, де росіяни в повному оточенні перебували від грудня. Південна частина міста зачищена повністю, ворог в оточенні залишається ще в північній частині.

Тим часом росіяни заявляють не тільки про контроль над Куп'янськом, але й нібито над Куп'янськом-Вузловим, який навіть не біля сірої зони.





Ситуація в Куп'янську / Карта DeepStateMAP

Просування росіян у бік Слов'янська

На півночі Донеччини ситуація вкрай несприятлива для міста Слов'янськ, яке є однією з ключових цілей росіян на Донбасі.

Російські війська минулого тижня просунулися в Ямполі та південніше села, а також північніше Сіверська. На цій ділянці суттєво розширилася сіра зона.





Ситуація на півночі Донеччини / Карта DeepStateMAP

Також складна ситуація в районі траси Бахмут – Слов'янськ. Там російські війська просунулися у Васюківці, захопили Бондарне, підійшли під Никифорівку і прорвалися у Привільне. Ворожі війська намагаються підійти до Слов'янська як з північного сходу, так і з південного сходу.





Ситуація в напрямку Слов'янська / Карта DeepStateMAP

Ворог остаточно окупував Торецьк

Костянтинівський напрямок також є одним із найскладніших – лінія фронту наближається до околиць міста. Сіра зона розширилася до села Іллінка, що межує з містом. У самому місті сіра зона не зазнала змін.

Минулого тижня також ворог просунувся біля Клебан-Бика в районі північних околиць Торецька. Деякі позиції там були у сірій зоні, що фактично заперечувало повну окупацію Торецька. Однак ворог станом на 1 лютого остаточно захопив місто, або ж радше те, що від нього залишилося після російських атак та боїв.





Ситуація на Костянтинівському напрямку / Карта DeepStateMAP

Наближається битва за Родинське і Білицьке

Найважча ситуація – на Покровському напрямку. На колишньому так званому Добропільському виступі росіяни обрали пріоритет – просування на захід в бік міст Родинське та Білицьке. Росіяни просунулися біля Затишку (Суворового), Нового Шахового та в Червоному Лимані.

Родинське майже повністю потрапило у сіру зону. Водночас Білицьке під повним контролем Сил оборони.





Ситуація в районі Родинського і Білицького / Карта DeepStateMAP

Також складна ситуація в районі Покровська і Мирнограда. Ворог просунувся у північних частинах обох міст. Також з району Покровська ворог намагається атакувати село Гришине, що на північний захід від Покровська.

Крім того, росіяни просунулися в районі Удачного на північ до траси, що веде на Павлоград.





Ситуація в районі Покровська / Карта DeepStateMAP

