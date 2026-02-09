Ситуація по всій лінії фронту залишається складною. На Сумщині та Харківщині росіяни намагаються прориватися на нових ділянках кордону для розосередження українських військ і створення ілюзії масштабного наступу. На Донеччині та Запоріжжі загарбники намагаються встановити контроль над ключовими населеними пунктами.

Запеклі бої точаться у Вовчанську, Куп'янську, біля Лимана і Костянтинівки, у Часовому Яру, Покровську, Мирнограді, Гуляйполі, Степногірську, біля Оріхова, Родинського і Білицького.

Про те, як змінилася ситуація на фронті за тиждень з 2 по 8 лютого 2026 року, читайте в матеріалі 24 Каналу. Свій огляд карти бойових дій проводимо за даними DeepStateMAP.

Цікаво ЗСУ закріпили успіх на двох напрямках: огляд фронту від ISW

Минулий тиждень на фронті був складним, однак з понеділка до п'ятниці кількість атак коливалася від 133 до 167 за добу. Однак у суботу росіяни атакували 294 рази, а в неділю – 312 разів. Сумарно протягом тижня ворожі війська здійснили 1 364 штурми позицій Сил оборони.

Найбільша кількість штурмів припадає на Донеччину. За напрямками ситуація на фронті така:

  • Покровський – 320 атак;
  • Гуляйпільський – 149 атак;
  • Костянтинівський – 120 атак;
  • Слов'янський – 86 атак;
  • Лиманський – 80 атак;
  • Харківський – 57 атак;
  • Куп'янський – 47 атак;
  • Олександрівський – 34 атаки;
  • Оріхівський – 23 атаки;
  • Сумський – 17 атак;
  • Краматорський – 11 атак;
  • Придніпровський – 6 атак.

Лінія фронту не зазнала змін на Краматорському, Олександрівському, Оріхівському, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках. Про ситуацію на інших ділянках говоримо далі.

Загострюється ситуація у Сумській області, де росіяни намагаються проривати лінію кордону від півночі до півдня. Зокрема раніше ворог атакував у районі Есманської громади. Минулого тижня росіяни здійснили прорив поблизу Миропілля.

Також розширилася сіра зона в Покровці, де тижнем раніше росіяни намагалися прорватися. Крім того, ворог просунувся біля села Грабовське.

Сумщина
Сумщина
Ситуація в прикордонні Сумщини / Карта DeepStateMAP

Варто розуміти, що села в районі державного кордону – давно є фактично пустками, адже вони під постійними російськими обстрілами. Більшість так званих проривів – спроба створити видимість широкомасштабного наступу на Сумщину. Однак атаки малих диверсійних груп таким наступом не є. Проте ці атаки створюють додаткові клопоти для Сил оборони.

На Харківщині лінія фронту протягом минулого тижня зазнала деяких змін. Насамперед – російські війська закріпилися у Дегтярному, де раніше здійснили прорив кордону. Ворог окупував це село.

Також російські війська просунулися поблизу кордону неподалік міста Вовчанськ – у районі села Тихе.

Харківщина
Харківщина
Ситуація в прикордонні Харківщини / Карта DeepStateMAP

Водночас Сили оборони продовжують зачистку в місті Куп'янськ. Наші воїни ліквідували два з трьох осередків, де росіяни в повному оточенні перебували від грудня. Південна частина міста зачищена повністю, ворог в оточенні залишається ще в північній частині.

Тим часом росіяни заявляють не тільки про контроль над Куп'янськом, але й нібито над Куп'янськом-Вузловим, який навіть не біля сірої зони.



Ситуація в Куп'янську / Карта DeepStateMAP

На півночі Донеччини ситуація вкрай несприятлива для міста Слов'янськ, яке є однією з ключових цілей росіян на Донбасі.

Російські війська минулого тижня просунулися в Ямполі та південніше села, а також північніше Сіверська. На цій ділянці суттєво розширилася сіра зона.

Донеччина
Донеччина
Ситуація на півночі Донеччини / Карта DeepStateMAP

Також складна ситуація в районі траси Бахмут – Слов'янськ. Там російські війська просунулися у Васюківці, захопили Бондарне, підійшли під Никифорівку і прорвалися у Привільне. Ворожі війська намагаються підійти до Слов'янська як з північного сходу, так і з південного сходу.


Донеччина
Ситуація в напрямку Слов'янська / Карта DeepStateMAP

Костянтинівський напрямок також є одним із найскладніших – лінія фронту наближається до околиць міста. Сіра зона розширилася до села Іллінка, що межує з містом. У самому місті сіра зона не зазнала змін.

Минулого тижня також ворог просунувся біля Клебан-Бика в районі північних околиць Торецька. Деякі позиції там були у сірій зоні, що фактично заперечувало повну окупацію Торецька. Однак ворог станом на 1 лютого остаточно захопив місто, або ж радше те, що від нього залишилося після російських атак та боїв.

Донеччина
Донеччина
Ситуація на Костянтинівському напрямку / Карта DeepStateMAP

Найважча ситуація – на Покровському напрямку. На колишньому так званому Добропільському виступі росіяни обрали пріоритет – просування на захід в бік міст Родинське та Білицьке. Росіяни просунулися біля Затишку (Суворового), Нового Шахового та в Червоному Лимані.

Родинське майже повністю потрапило у сіру зону. Водночас Білицьке під повним контролем Сил оборони.

Донеччина
Донеччина
Ситуація в районі Родинського і Білицького / Карта DeepStateMAP

Також складна ситуація в районі Покровська і Мирнограда. Ворог просунувся у північних частинах обох міст. Також з району Покровська ворог намагається атакувати село Гришине, що на північний захід від Покровська.

Крім того, росіяни просунулися в районі Удачного на північ до траси, що веде на Павлоград.

Донеччина
Донеччина
Ситуація в районі Покровська / Карта DeepStateMAP

Ворог відновив обстріли української енергетики після так званого "перемир'я", яке було використане для накопичення ресурсів для наступних ударів. По всій країні – масштабні відключення. Росіяни всіляко демонструють, що закінчення війни їх не цікавить, бо вони не відмовляються від своїх цілей. Тому єдиною гарантією нашого спокою є Сили оборони України. Підтримка нашої армії – головне завдання для кожного з нас. Найпростіший спосіб – донат на збір. Зараз сайт 24 Каналу збирає на бус VW T5 для 160 окремої механізованої бригади. Переходьте за посиланням і долучайтеся.
Більше зборів на потреби Сил оборони ви можете знайти на нашому сайті Благодійного Фонду 24. Там же є і звіти за вже закриті збори.