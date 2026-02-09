Інститут вивчення війни оцінив перебіг бойових дій на фронті. За даними аналітиків, українські сили мали успіх на 2 напрямках, а росіяни – на жодному.

Де просунулися Сили оборони?

Сили оборони нещодавно просунулися або змогли утримати позиції на Слов'янському напрямку.

Геолоковані відеоматеріали, оприлюднені 7 лютого, зафіксували удари російських військ по українських позиціях у центральній частині Никифорівки (на південний схід від Слов'янська). Це свідчить про те, що українські сили зберігають позиції в центральній Никифорівці – районі, над яким окупанти раніше заявляли про свій контроль.

Сили оборони просунулися на Слов'янському напрямку / Карта ISW

Також наші захисники мали успіх на Гуляйпільському напрямку.

Геолоковані відеоматеріали, оприлюднені 8 лютого, свідчать, що українські війська нещодавно просунулися у східній частині Тернуватого, північно-західній частині Прилук і північній частині Придорожнього (усі – на північний захід від Гуляйполя).

Де мали успіх захисники на Гуляйпільському напряму / Карта ISW

Яка ситуація на фронті?

Російським силам не вдається прорватися в напрямку Лимана, попри постійні спроби просування малими штурмовими групами. За його словами, російські війська накопичили достатньо живої сили, щоб підтримувати безперервні хвилі атак, і, ймовірно, надалі зберігатимуть підвищену інтенсивність дій з метою захоплення Лимана.

На Слов'янському напрямку непередбачувані погодні умови ускладнюють дії російських військ. Перебої в роботі Starlink погіршують російські системи управління та застосування дронів. Водночас противник продовжує штурми малими групами й може готуватися до масштабнішого наступу, оскільки накопичує важку техніку.

На Костянтинівському напрямку окупанти користуються несприятливими погодними умовами для атак поблизу Костянтинівки.

В Куп'янську в оточенні залишаються менш ніж 50 російських військовослужбовців, майже без логістичного забезпечення.

Російські сили на Куп'янському напрямку складаються з погано підготовлених найманців і контрактників.

Окупанти продовжують штурми північних околиць Куп'янська, але не можуть просунутися. Російські війська майже щодня намагаються проводити інфільтрації малими групами з різних напрямків і рідко застосовують броньовані бойові машини.

