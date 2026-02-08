Про це в етері 24 Каналу розповів військовий оглядач Денис Попович, додавши, що є два варіанти, куди російське військове командування направить свої резерви.

Куди з потеплінням сунутимуть російські війська?

Військовий оглядач прогнозує, що Росія буде шукати сили, аби підвищити інтенсивність боїв навесні, коли спадуть морози, які дошкуляють противнику, та нормалізується погода.

В пріоритеті для нього можуть бути надалі два напрямки: південна операційна зона Запорізької області, яка передбачає Оріхів, Гуляйполе; Донецька область, а саме Слов'янсько-Краматорська агломерація. Ця спроба наступу з боку ворога може бути останньою.

Залежно від того, якою вона буде, ухвалюватимуться подальші рішення з боку Росії. З резервами у росіян погані справи. Доведеться або оголошувати мобілізацію, або активізовувати переговорний трек,

– зазначив Попович.

Як прогнозує військових оглядач, весною чи літом перед Росією постане питання, що робити далі з переговорами й чи варто йти на ті пропозиції, які їй надаються. Поки що, з його слів, такого бажання в російської сторони нема.

Зауважте! Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що російська армія сьогодні концентрує свої зусилля на Покровському, Очеретинському, Олександрівському напрямках. Активна лінія фронту нині складає орієнтовно 1 200 кілометрів.

Щодо ситуації на півночі нашої країни (Харківський, Сумський напрямки), то там російські війська, як підкреслив Денис Попович, намагатимуться створити "буферні зони", намацати слабкі місця на кордоні для того, аби спробувати там розвинути успіх. Ворог волітиме відвертати на ці ділянки фронту українські резерви.

"Є основні напрямки, які росіяни для себе обрали. Вони розуміють, що в нас є проблеми з особовим складом. Тому будуть намагатися відкривати нові больові точки для того, щоб ми реагували й перекидали туди свої резерви, а вони тим часом могли швидше просуватися на тих ділянках фронту, які для них є основними", – пояснив Попович.

Яка ситуація на Донецькому та Запорізькому напрямках?