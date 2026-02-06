Військовий експерт Сергій Грабський в ефірі 24 Каналу пояснив, що ці дії не є раптовою зміною планів Кремля. Він окреслив, яке місто для росіян є ключовим у найближчій перспективі та чому саме цей напрямок залишається стратегічним.

Дивіться також Над цим працює Міноборони: політолог назвав єдиний варіант, як Україна може зупинити війну

Ціллю росіян залишається Костянтинівка

Розмови про зміну цілей російської армії є хибними. Кремль не відмовлявся від свого задуму ще з весни 2022 року, а нинішні дії лише вписуються у давно вибудувану логіку наступу.

Зверніть увагу! Костянтинівка залишається ключовим опорним пунктом на шляху до Краматорська і Слов'янська, однак місто є вразливим через нестачу сил та складні погодні умови. За оцінками західних аналітиків, туман і дощ тимчасово знижують ефективність українських безпілотників, що може дати росіянам можливість тиску з південно-західного напрямку, зокрема в районі Іллінівки, Степанівки та Берестка.

Йдеться не про захоплення окремих міст заради символічних результатів, а про встановлення контролю над ключовою транспортною артерією.

Задачею російської армії є взяття під контроль траси, яка йде через Бахмут, Костянтинівку і Покровськ,

– пояснив Грабський.

Саме Костянтинівка нині є критично важливою ланкою, бо інші міста на цій осі вже частково зруйновані або перебувають під постійним тиском. Саме оборона цього міста, за його словами, дає українським силам час і простір для маневру.

До тих пір, поки Костянтинівка тримається, про серйозну загрозу для слов'янсько-краматорської агломерації не йдеться,

– наголосив експерт.

Грабський додав, що противник розглядає місто не як руїну, а як потенційну базу для подальших дій. Саме тому росіяни намагаються діяти не лобовими атаками, а через обходи й спроби оточення, зберігаючи інфраструктуру для власних логістичних потреб.

Як росіяни намагатимуться взяти місто і чому їм потрібна інфраструктура?

На цьому напрямку Росія робила ставку не на прямий штурм, а на обхід і поступове стискання кільця навколо Костянтинівки.

Що відбувається у Донецькій області: дивіться на карті

Місто розташоване в низині, а панівні висоти довкола створюють умови для тиску з флангів і спроб перерізати підходи. Саме тому противник концентруватиме зусилля на тому, щоб змусити українські підрозділи відійти, а не заходити в лоб і знищувати квартал за кварталом.

Вони не намагаються надактивно діяти в лобових атаках, намагаючись обійти Костянтинівку,

– пояснив Грабський.

Він наголосив, що окупантам не потрібні руїни заради картинки. Їм важливо використати місто як вузол для накопичення ресурсу. Саме інфраструктура, за словами експерта, робить Костянтинівку важливою для подальшого наступу і маневру силами в напрямку слов'янсько-краматорської агломерації.

Їм не потрібні купи щебня. Їм потрібна інфраструктура, де можна сховатися і розмістити боєприпаси,

– наголосив він.

Грабський додав, що Україна вже застосовувала протидію такій логіці, коли знищували укриття, які противник міг би використати після просування. Він пояснив, що інженерні роботи, які унеможливлюють розміщення окупантів у підвальних приміщеннях, змушують ворога отримувати "місячний пейзаж", де складніше закріпитися. Це, за його словами, знижує темп наступу і збільшує втрати противника.

Що відомо про ситуацію біля Костянтинівки: