Про рух безпілотників на Україну інформують Повітряні сили України та монітори. Водночас інформацію про вибухи, наслідки атаки та постраждалих зібрав 24 Канал.

Які деталі атаки на Україну 14 травня відомі?

18:11, 14 травня

Ще ракета на Одесу.

18:04, 14 травня

В 18:02 в Одесі пролунав вибух. Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

18:03, 14 травня

Одеса/Чорноморськ – укриття!

18:03, 14 травня

Швидкісна ціль курсом на Одещину!

18:03, 14 травня

  • Група БпЛА в напрямку Кривого Рогу.
  • Харківщина: БпЛА в напрямку Старого Мерчика.
  • БпЛА на Павлоград.
17:57, 14 травня

Нові групи БпЛА з Чорного моря курсом на Одещину.