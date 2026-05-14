Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Як прокоментував Зеленський удар по Україні?

Президент повідомив, що на Ставці головнокомандувача розглядалась детальна доповідь щодо захисту України під час масованого російського обстрілу, який тривав майже 2 доби.

Це спеціальна терористична тактика росіян, які накопичували дрони та ракети протягом певного часу та свідомо вирахували удар таким чином, щоб його масштаб був значним та ускладнення для нашої ППО – найбільшими,

– наголосив Зеленський.

Загалом за 13 та 14 травня Росія використала проти України 1567 дронів і 56 ракет різних типів. Важливо зауважити високий рівень збиття ворожих повітряних цілей. У ракет це 73% збиття, а у дронів – 94%. Втім, головним викликом для протиповітряних сил залишається протидія балістичному озброєнню та захист численних об'єктів інфраструктури у тилу країни та міст.

Які наслідки атаки на Україну 13 та 14 травня?

За словами президента, вибухи за останні два дні лунали від Рівного та Франківська до Києва та Харківщини.