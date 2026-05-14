Таку думку в етері 24 Каналу висловив виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов, додавши, що очільник Кремля, за його переконанням, дуже боїться того, що Пекін і Вашингтон дійдуть певної згоди щодо контурів розмови про Україну без Росії.

Масована атака по Україні: що хотів показати Путін?

Американський лідер перебуватиме у Пекіні, куди прибув вперше за 9 років, до 15 травня. Він вже провів переговори з китайським лідером Сі Цзіньпіном.

Виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень наголосив, що Китай – це та країна, яка може не тільки змусити Росію припинити вогонь, а й бути гарантом того, що мирна угода з боку росіян дотримуватиметься після завершення війни.

Путін дуже полюбляє обстрілювати масовано Україну напередодні розмов президента США, наприклад, коли він сам говорив з ним телефоном. Зазвичай удари спрямовані саме по Києву, оскільки тут перебувають західні журналісти, розташовані посольства, тому інформація швидко розповсюджується,

– озвучив Леонов.

Зі слів виконавчого директора Центру прикладних політичних досліджень, Путін наче терорист тримає Україну в заручниках і диктує свої умови. Якщо вони не будуть виконані, посилюватиме тиск на жертву. Сьогодні, на його погляд, російський диктатор спробував нагадати Трампу і Сі, що він нібито має вплив і є повноцінним гравцем на міжнародній арені, тому має теж бути за столом переговорів у Пекіні.

Зауважте! На думку голови аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олега Рибачука, Трамп під час візиту в Пекіні навряд чи відстоюватиме інтереси України, адже симпатизує Кремлю. На думку аналітика, Україні не варто сподіватися на зрушення у напрямку завершення війни від візиту американського лідера до Китаю. Він переконаний, що допомогти Україні може Європа, оскільки Сі Цзіньпін зацікавлений саме у європейському ринку, ніж американському. Для ЄС важливим фактором у розширенні торгівельних відносин з Китаєм стане його відмова підтримувати Росію у здатності вести бойові дії проти України.

Понад 1560 дронів: Росія завдала комбінованого удару

В Повітряних силах повідомили, що у ніч на 14 травня після денного масованого удару з застосуванням майже 800 дронів-камікадзе Росія продовжила обстріл, використавши додатково до БпЛА ще й ракети (понад 56). Ворог основним напрямок для удару обрав столицю України.

Вдалося збити 693 повітряні цілі противника: 41 ракету та 652 безпілотників. Російська армія націлила по Україні крилаті ракети Х-101, аеробалістичні Х-47 "Кинджал" та балістичні "Іскандери". Зафіксовано влучання 15 ракет і 23 ударних дронів на 24 локаціях, а також падіння уламків БпЛА у 18 точках.

Руйнування внаслідок атаки зафіксовані у Києві та Київській області. Ударів Росія завдала і по енергетиці в Кременчуку Полтавської області, портовій та житловій забудові в Чорноморську на Одещині. Президент України Зеленський повідомив, що загалом із початку вчорашньої доби Росія націлила по українських громадах понад 1560 дронів.

В Києві триває розбір завалів

До ліквідації наслідків масованої атаки залучено понад 1500 працівників ДСНС та поліції. З них майже 600 проводять роботи у столиці. Саме Київ цієї ночі зазнав найбільшого удару. Про це повідомив очільник МВС Клименко. Він доповів, що у Дарницькому районі триває пошуково-рятувальна операція на місці удару по 9-поверховому житловому будинку, там повністю зруйнований під'їзд.

Відомо про трьох загиблих, яких рятувальники дістали з-під завалів. За попередньою інформацією 10 осіб вважаються зниклими безвісти, триває їх пошук. Серед поранених більше 30 людей. Рятувальникам вдалося врятували 28 мешканців.

Через атаку 11 областей України без світла

В Міненерго доповіли, що внаслідок обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Києві, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Львівській, Полтавській, Сумській, Харківській, Чернігівській та Хмельницькій областях тимчасово залишились без електропостачання. Енергетики працюють у посиленому режимі, аби повернути людям світло.