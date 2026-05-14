Такое мнение в эфире 24 Канала высказал исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов, добавив, что глава Кремля, по его убеждению, очень боится того, что Пекин и Вашингтон придут к определенному согласию относительно контуров разговора об Украине без России.

Американский лидер будет находиться в Пекине, куда прибыл впервые за 9 лет, до 15 мая. Он уже провел переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином.

Исполнительный директор Центра прикладных политических исследований отметил, что Китай – это та страна, которая может не только заставить Россию прекратить огонь, но и быть гарантом того, что мирное соглашение со стороны россиян будет соблюдаться после завершения войны.

Путин очень любит обстреливать массированно Украину накануне разговоров президента США, например, когда он сам говорил с ним по телефону. Обычно удары направлены именно по Киеву, поскольку здесь находятся западные журналисты, расположены посольства, поэтому информация быстро распространяется,

– озвучил Леонов.

По словам исполнительного директора Центра прикладных политических исследований, Путин как террорист держит Украину в заложниках и диктует свои условия. Если они не будут выполнены, будет усиливать давление на жертву. Сегодня, на его взгляд, российский диктатор попытался напомнить Трампу и Си, что он якобы имеет влияние и является полноценным игроком на международной арене, поэтому должен тоже быть за столом переговоров в Пекине.

Заметьте! По мнению главы аналитическо-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олега Рыбачука, Трамп во время визита в Пекине вряд ли будет отстаивать интересы Украины, ведь симпатизирует Кремлю. По мнению аналитика, Украине не стоит надеяться на сдвиги в направлении завершения войны от визита американского лидера в Китай. Он убежден, что помочь Украине может Европа, поскольку Си Цзиньпин заинтересован именно в европейском рынке, чем американском. Для ЕС важным фактором в расширении торговых отношений с Китаем станет его отказ поддерживать Россию в способности вести боевые действия против Украины.

Более 1560 дронов: Россия нанесла комбинированный удар

В Воздушных силах сообщили, что в ночь на 14 мая после дневного массированного удара с применением почти 800 дронов-камикадзе Россия продолжила обстрел, использовав дополнительно к БпЛА еще и ракеты (более 56). Враг основным направление для удара выбрал столицу Украины.

Удалось сбить 693 воздушные цели противника: 41 ракету и 652 беспилотника. Российская армия нацелила по Украине крылатые ракеты Х-101, аэробаллистические Х-47 "Кинжал" и баллистические "Искандеры". Зафиксировано попадание 15 ракет и 23 ударных дронов на 24 локациях, а также падение обломков БпЛА в 18 точках.

Разрушения в результате атаки зафиксированы в Киеве и Киевской области. Удары Россия нанесла и по энергетике в Кременчуге Полтавской области, портовой и жилой застройке в Черноморске Одесской области. Президент Украины Зеленский сообщил, что в целом с начала вчерашних суток Россия нацелила по украинским общинам более 1560 дронов.

В Киеве продолжается разбор завалов

К ликвидации последствий массированной атаки привлечено более 1500 работников ГСЧС и полиции. Из них почти 600 проводят работы в столице. Именно Киев этой ночью получил наибольший удар. Об этом сообщил глава МВД Клименко. Он доложил, что в Дарницком районе продолжается поисково-спасательная операция на месте удара по 9-этажному жилому дому, там полностью разрушен подъезд.

Известно о трех погибших, которых спасатели достали из-под завалов. По предварительной информации 10 человек считаются пропавшими без вести, продолжается их поиск. Среди раненых более 30 человек. Спасателям удалось спасли 28 жителей.

Из-за атаки 11 областей Украины без света

В Минэнерго доложили, что в результате обстрелов объектов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Киеве, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Львовской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Хмельницкой областях временно остались без электроснабжения. Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы вернуть людям свет.