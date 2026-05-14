Об этом сообщил Игорь Клименко, глава МВД Украины.
Сколько людей пропали без вести в Киеве в результате российских обстрелов?
К ликвидации последствий в Киеве привлечены почти 600 спасателей и полицейских.
Столица была основным направлением удара России ночью 14 мая. В Дарницком районе рухнула часть 9-этажного дома. разрушено 18 квартир.
Известно о 3 погибших, но есть еще много пропавших без вести – более 10. Под завалами их ищут 6 кинологических групп. 11 человек удалось спасти.
Ранения получили 30 человек. Более 100 человек обратились в полицию из-за повреждения имущества.
Ликвидация последствий атаки в Киеве
Что известно о последствиях обстрела Киева?
В результате атаки на Киев разрушен 9-этажный дом в Дарницком районе, есть погибшие и раненые.
Тем временем в Днепровском районе во время обстрела произошло попадание в частный жилой дом, пострадали гаражи и автомобили.
В Соломенском районе осколки упали на территорию нежилой застройки, после атаки туда направлялись экстренные службы.
Известно также, что на левом берегу столицы, который ночью был под основным ударом, вследствие атаки врага возникли перебои с водоснабжением.