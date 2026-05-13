Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.

Что известно об атаке на Киевщину?

В Киевской области зафиксировано движение вражеских беспилотников в воздушном пространстве. Силы противовоздушной обороны работают по выявленным целям.

В регионе идет воздушная тревога. Воздушные силы сообщают, что в воздушное пространство Украины продолжают заходить новые группы ударных БПЛА по разным направлениям.

Местных жителей призывают оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности. Информация о возможных последствиях атаки уточняется.

К слову, ночью Воздушные силы отражали атаку россиян. Россия выпустила по территории Украины 139 ударных дронов, из которых украинские силы ПВО уничтожили 111. Известно, что пуски ударных беспилотников производились сразу по нескольким направлениям, а украинские силы привлекли авиацию, зенитные войска и другие средства для уничтожения БПЛА.

