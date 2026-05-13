Сейчас профильные службы уточняют масштабы последствий. Об этом сообщает руководительница Полтавского горсовета Екатерина Ямщикова.

Что известно об атаке по Полтаве?

В Полтаве ночью 13 мая во время воздушной тревоги жители города слышали взрывы. После первых сообщений она призвала жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и оставаться в безопасных местах до завершения опасности.

Впоследствии в городе объявили отбой воздушной тревоги. Однако после этого в оперативную службу 15 – 80 начали поступать многочисленные обращения от жителей о перебоях с электро- и водоснабжением. Информацию о возможных причинах аварий и масштабах отключений городские власти уточняют совместно с соответствующими службами.

По предварительным данным, в результате взрывной волны в Полтаве были выбиты и повреждены окна в жилых домах. Сейчас коммунальные и профильные службы устанавливают точный объем повреждений и работают над ликвидацией последствий.

В городской власти также сообщили, что по состоянию на сейчас обращений в больницы из-за происшествия не поступало. Информация о возможных пострадавших уточняется.

Жителей города призывают оставаться внимательными к сигналам воздушной тревоги, соблюдать правила безопасности и не публиковать фото или видео, которые могут помочь врагу скорректировать удары.

Какие еще города пострадали из-за атаки россиян?

В ночь на 13 мая российские ударные беспилотники атаковали Харьков, в городе прогремела серия взрывов. Воздушную тревогу объявляли дважды: впервые сразу после полуночи, а второй раз – с 02:53 до 05:30. Во время последней жители Харькова слышали взрывы в разных районах города.

Воздушные силы неоднократно предупреждали об угрозе ударных дронов для Харькова. По словам городского головы Игоря Терехова, один из ударов зафиксировали в Шевченковском районе. Там обломки беспилотника упали на дорогу, однако обошлось без пострадавших.

Еще один удар пришелся на Холодногорский район Харькова. В результате атаки поврежден объект инфраструктуры, на месте попадания вспыхнул пожар. Сейчас на месте работают профильные службы и спасатели.

Предварительно, в результате российской атаки пострадавших нет. Информацию о масштабах разрушений и последствий обстрела уточняют.