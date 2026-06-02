Об этом сообщил заместитель командира Третьего армейского корпуса, подполковник ВСУ Максим "Мосе" Жорин в телеграмме.

Смотрите также "Шахеды" бьют по Украине, тревога уже в Киеве: куда летят сейчас БпЛА

О чем предупредил Жорин?

Максим Жорин сообщил, что россияне сейчас уже перешли к новому этапу воздушного террора против Украины, и в дальнейшем, по его словам, противник может еще активнее атаковать мирные города, гражданскую инфраструктуру и население.

По словам военнослужащего, российские войска пока не способны достичь поставленных ранее целей на поле боя, поэтому оккупанты пытаются компенсировать это усилением дроновых и ракетных ударов по территории нашей страны.

Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

В последующие дни и месяцы мы, скорее всего, увидим новый уровень российских обстрелов. Нужно готовиться – и это не только о реагировании на тревоги и запасы необходимых вещей. Напоминаю о курсах военной подготовки, в первую очередь такмеда. Все это о безопасности собственной, и своих родных,

– написал он.

Заметим, что украинский президент Владимир Зеленский сообщил о вероятности нового массированного удара со стороны России ближайшей ночью. По его словам, соответствующие данные поступают от украинской разведки и военных.

Какова причина этого?

WP сообщало, что рост агрессии и усиление обстрелов с российской стороны свидетельствует об отчаянных попытках диктатора Владимира Путина найти выход из тупика угла на фоне колоссальных военных и экономических потерь.

Кстати, Le Monde со ссылкой на экспертов также писало, что полное покорение Украины нереалистично, а захват новых территорий создаст дополнительные проблемы из-за враждебности населения и разрушенной экономики.