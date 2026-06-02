В этом контексте показательным стал его визит в Астану 27 мая – 29 мая, пишет Le Monde.

Почему Путин все больше беспокоится за собственную жизнь?

В Астане Путин перемещался в большом кортеже под усиленной охраной. Его сопровождали автомобиль с пулеметом и мобильная система радиоэлектронной борьбы против дронов.

Всего в колонне было около 20 машин, 14 мотоциклистов и вертолет наблюдения. Перед проездом президента часть города предварительно перекрывали и очищали от людей.

Хотя Путин всегда уделял большое внимание безопасности, этот уровень защиты в Астане свидетельствует о его страхе стать целью дрона.

Справка: Ранее о страхе главы Кремля перед "ликвидацией дроном" писал Forbes. По данным издания, он заставляет диктатора проводить много времени в подземных бункерах, сократив количество публичных появлений.

Его страх не безосновательный.

Последние месяцы украинские дроны неоднократно атаковали Москву и область, предприятия оборонного сектора, военные аэродромы, крупные нефтеперерабатывающие заводы и портовые объекты в Балтийском и Черном морях.

Недавно Киев начал массово использовать дроны средней дальности до 200 километров, которые почти невозможно обнаружить. Они взяли под огневой контроль дороги, проходящие через оккупированные территории от Крыма до Донбасса. Поэтому России трудно организовывать поставки и перевозки войск и ресурсов.

На фронте ситуация тоже не лучше. По оценке Института изучения войны, темпы продвижения армии России во время весенне-летнего наступления 2026 года резко упали. Несмотря на заявления Путина об успехах, все больше россиян критикуют затяжную войну и ставят под сомнение ее цели.

Даже приближенные к Кремлю эксперты начали открыто говорить, что полное покорение Украины является нереалистичным, а захват новых территорий создаст для России дополнительные проблемы из-за враждебности населения и разрушенной экономики.

По данным независимых журналистов, в российской власти также растут внутренние противоречия. Причиной стали провалы спецслужб, которые не смогли защитить высокопоставленных военных. Так, в 2025 году в Москве были убиты трое генералов в результате украинских операций

Также сообщается, что Путин опасается возможного переворота. Авторитет главы Кремля ослабевает, а его слова все меньше воспринимаются как достоверные. По словам аналитика из центра Карнеги Андрея Пертцева, элиты недовольны отсутствием обновления власти, часть бизнес- и политических кругов разочарована провалом переговоров с США, а сторонники войны обвиняют диктатора в отказе от новой мобилизации.

Это самый серьезный кризис правления Путина. Его образ "сильного лидера" становится все менее убедительным, особенно учитывая возраст (74 года исполнится в октябре).

Политолог Татьяна Кастуева-Жан из Французского института международных отношений считает, что Путин сталкивается с "беспрецедентным набором вызовов" и фактически оказался в ловушке войны, которую не может ни выиграть, ни завершить.

Обратите внимание! Бывший высокопоставленный чиновник российского правительства анонимно для The Economist заявил, что война России зашла в тупик. По его словам, эта ситуация похожа на шахматный "цугцванг", когда любой следующий ход только ухудшает положение.

Специалист отмечает, что война постепенно разрушает неформальный общественный договор в России: стабильность в обмен на лояльность.

Расходы на войну сначала стимулировали экономику, но впоследствии вызвали инфляцию, дефицит рабочей силы и торможение развития. Бюджетный дефицит уже превысил прогноз на 55%, а прогноз роста ВВП на 2026 год снижен с 1,3% до 0,4%. Впрочем, эксперты не ожидают быстрого краха режима.

Как отмечает политолог Анна Колин Лебедев, общество адаптируется к ухудшению условий, а власть пока сохраняет контроль над элитами, поэтому резких политических изменений в ближайшее время не предвидится.