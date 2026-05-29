Время показало, что Дональд Трамп очень переоценил Россию. Об этом пишет колумнист The Washinghton Post Джордж Ф. Уилл.

За эти полтора года произошло много знаковых событий, которые показали, как сильно ошибался американский лидер.

Среди них – куцый 45-минутный парад на 9 мая. Впервые на его проведение Кремлю понадобилось "официальное разрешение от Киева". Ведь на 5-ый год полномасштабной войны российские власти так и не смогли выстроить надежную защиту страны от воздушных атак. Уязвимыми, к большому разочарованию Z-блогеров, оказались даже Москва и область.

С начала 2026 года Россия смогла захватить примерно 0,04% территории Украины. При этом в апреле ее войска даже потеряли часть ранее занятых позиций.

По оценкам The Economist, за почти 4,5 года войны потери России в живой силе составляют около 3% довоенного населения мужчин призывного возраста – это погибшие или раненые.

Война 2026 года из-за использования дронов частично напоминает события 1916 года, в частности массовые и очень кровавые бои. Но есть важная разница.

Во время битвы на Сомме в 1916 году Британская империя потеряла 57 470 военных только за первый день. В общем Первая мировая война продолжалась еще долго и не дала быстрого результата – фронт оставался почти неподвижным.

Сегодня ситуация другая: даже небольшие продвижения российских войск в Украине не меняют общей картины войны. Россия может терять сотни военных за несколько недель, в основном мужчин призывного возраста, и при этом захватывать очень малые территории – примерно размером с Национальный мол в Вашингтоне.

Страх перед "ликвидацией дроном", по данным СМИ, заставляет Путина проводить много времени в подземных бункерах, резко сократив количество публичных появлений и избегая известных резиденций. В начале этого месяца украинский дрон попал в высотку в считанных километрах от Кремля.

Около 70% населения России живет в пределах примерно 2000 километров, то есть в зоне, куда могут долетать украинские дроны. В марте впервые количество украинских атак дронами через границу превысило российские.

Для сравнения автор приводит пример рейда Дулиттла 1942 года: тогда США нанесли Японии небольшой физический ущерб, но показали, что она не является недосягаемой, заставив ее тратить больше ресурсов на оборону.

Уилл утверждает, что украинские дроны делают это постоянно – заставляют Россию тратить силы на защиту.

Также он отмечает, что война России против Украины:

привела к усилению НАТО и большего единства Европы как политического союза;

подорвала представление о "великой и непобедимой России".

Напряжение в российской экономике и обществе, в частности большое количество раненых и искалеченных на войне мужчин, привели к тому, что страна, по словам эксперта Центра Карнеги Александры Прокопенко, находится в состоянии "отрицательного равновесия". Это означает, что система пока сохраняет стабильность, но одновременно постепенно подрывает собственное будущее и уменьшает свои возможности развития.

Бывший высокопоставленный чиновник российского правительства, который пишет анонимно для The Economist, говорит, что война России дошла до ситуации, известной в шахматах как "цугцванг", когда любой ход только ухудшает позицию. До конца этого года могут проясниться две неизвестные вещи: как Путин отреагирует на унижение, которое нанесло ему военное возрождением Украины, и как Трамп отреагирует на болезненный для него факт, что, вопреки его "предсказаниям", Украина имеет неплохие и все лучшие карты.

Справка: Цугцванг – это шахматный термин, который означает ситуацию, когда игрок вынужден сделать ход, но любой возможный ход только ухудшает его позицию.