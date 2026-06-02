Об этом сообщает ntv со ссылкой на корреспондента телеканала Райнера Мунца.

Где увидели Шредера?

По данным издания, журналист увидел Герхард Шредера в отеле Kempinski, расположенного в центре российской столицы, неподалеку от Кремля. Ранее российская сторона настойчиво хотела его участия в переговорах с ЕС.

Известно, что 82-летнего бывшего лидера Социал-демократической партии называют личным другом диктатора Владимира Путина, который и после окончания политической карьеры продолжал работать в интересах России.

Журналисты напоминают, что 3 июня начинается Санкт-Петербургский международный экономический форум, поэтому предполагают, что бывший немецкий канцлер приехал для России именно для участия в соответствующем мероприятии.

Напомним, он занимал руководящие должности в российских компаниях, в частности в известной "Роснефти", куда входил в совет директоров, и был председателем комитета акционеров Nord Steam AG, оператора газопровода "Северный поток".

Что этому предшествовало?

Напомним, ранее Владимир Путин называл Герхарда Шредера лучшим кандидатом для переговоров между Европейским Союзом и Россией. Тогда же он заявил, что Москва якобы "никогда не была закрыта для переговоров".

Высокая представительница ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кая Каллас заявила, что Герхард Шредер не может быть посредником на переговорах между Россией и ЕС, назвав экс-канцлера "российским лоббистом".