Заявление словацкого премьера передает телеканал HNtelevízia.

Что сказал Фицо о возможных переговорах?

Он заявил, что несмотря на публичную критику контактов с Москвой, многие европейские политики в неформальных разговорах, мол, интересуются текущей позицией Кремля и перспективами переговоров с российской стороной.

Самое главное в этих беседах... С одной стороны, меня критикуют, но поверьте мне, что потом, когда я иду в туалет, они идут за мной и спрашивают меня в туалете. Роберт, что этот Путин рассказывает,

– сказал он.

Роберт Фицо заявил, что не разделяет позицию тех европейских стран, которые отказываются от прямых контактов с Москвой, ведь, по его мнению, достижения необходимых договоренностей невозможно без переговоров с Россией.

По его словам, Европе рано или поздно придется искать формат диалога с Кремлем и обсуждать пути урегулирования, ведь восстановление нормального общения с Россией является необходимым условием для переговорного процесса.

Кого рассматривают на кандидатуру посредника?

После проведения военного парада 9 мая в Москве Владимир Путин назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера возможной кандидатурой на роль посредника в переговорах с европейцами.

Реагируя на соответствующее заявление российского диктатора, словацкий премьер объяснил, что Владимир Путин якобы предлагает кандидатуры людей, которые прежде всего знакомы с российской политикой и понимают особенности страны.

Просто Путин хочет человека, который хотя бы немного знает эту русскую душу,

– сказал он.

По его мнению, для переговоров с Россией Европа должна делегировать человека, который хорошо понимает специфику российской политики и принципы функционирования власти в стране, иначе рассчитывать на конструктивный диалог не стоит.

Почему Шредера считают ненадежным?

Заметим, что экс-канцлер Герхард Шредер уже много лет поддерживает тесные связи с Россией, после завершения политической карьеры он занимал руководящие должности в энергетических компаниях страны, в частности в известной "Роснефти".

Чиновник был председателем комитета акционеров Nord Steam AG, оператора газопровода "Северный поток", который напрямую соединяет Россию и Германию. В 2017 году он вошел в совет директоров государственной и известной "Роснефти".

Известно, что в 2022 году Герхард Шредер даже хотел присоединиться к наблюдательному совету российского "Газпрома", однако отказался от подобной идеи после начала полномасштабного вторжения против Украины 24 февраля.

Из-за вышеупомянутых связей его неоднократно критиковали в Германии и за ее пределами за близость к Кремлю и продвижение российских энергетических интересов в Европе. Поэтому его кандидатура вызывает споры.

Станет ли он посредником?

Высокая представительница ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кая Каллас отрицает возможность привлечения Шредера в качестве посредника в переговорах Европы с Россией, из-за его чрезмерной приверженности к Москве.

В то же время госсекретарь США Марко Рубио сообщил о готовности американской стороны к продолжению мирных переговоров между Украиной и Россией при их посредничестве из-за сложной текущей ситуации в диалоге.

Немецкое издание Spiegel предполагает, что европейцы рассматривают Ангелу Меркель на соответствующую роль в переговорах. Ее преимуществом называют знание русского языка и предыдущий опыт встреч в Нормандии в 2019 году.