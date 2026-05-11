Каллас заявила, что иначе Путин будет сидеть с обеих сторон стола. О ее отношении к кандидатуре Шредера передает The Guardian.

Смотрите также Готов завершать войну или блефует: политолог объяснил изменение риторики Путина относительно Зеленского

Что сказали в ЕС относительно Шредера?

Кая Каллас, 11 мая, перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам, прокомментировала возможное назначение Герхарда Шредера переговорщиком между Россией и ЕС. Главный дипломат Евросоюза убеждена, что пророссийский политик – неудачная кандидатура

Я думаю, что Герхард Шредер был лоббистом, высокопоставленным лоббистом российских государственных компаний. Поэтому понятно, почему Путин хочет, чтобы это было именно это лицо – чтобы, по сути, он сидел по обе стороны стола,

– сказала Кая Каллас.

Политик обратила внимание на то, что прекращение огня, инициированное Путиным, было лишь циничной защитой парада 9 мая. Она заявила, что Россия продолжала атаковать мирное население в Украине.

Дипломат сказала, что ЕС сам должен назначать собственных переговорщиков. Она также предостерегла от более широких операций России в Европе, предупредив, что соперники не сполят и хотят усилить свое влияние в Европе.

Чем известен Герхард Шредер?

82-летний Герхард Шредер немецкий политик от СДПГ (Социал-демократической партии Германии). Он был канцлером Германии с 1998 по 2005 год и лидером СДПГ с 1999 по 2004 год.

Шредер во время своего пребывания у власти был одним из ближайших союзников Путина в его первый президентский срок. Эксканцлера годами критиковали за дружеские отношения с Москвой и работу на российские энергетические компании. Он был одним из самых активных лоббистов российских энергоресурсов для своей страны и ярким представителем "путинферштеера" (тех, кто "понимает" Путина).

После 2005 года имел активные политические и экономические связи с Кремлем. Шредер называл российского президента Владимира Путина "безупречным демократом". Был иностранным членом Российской академии наук 2008, почетным доктором наук Санкт-Петербургского университета.

С 2010 года начал занимать различные должности в российских энергетических компаниях. Был председателем Совета директоров компании "Роснефть" (2017-2022). За близость с Путиным, подозревался СМИ в коррупции и подвергался жесткой критике.

После начала полномасштабной войны политик так и не дистанцировался от Кремля. В январе 2026 года экс-канцлер выступил за восстановление энергетического сотрудничества с Кремлем и призвал не демонизировать Россию, несмотря на ее агрессию против Украины.

Что известно о потенциальных переговорах между Россией и ЕС?

В последнее время в ЕС все чаще звучат мысли о необходимости возобновления прямого диалога с Москвой.

В субботу, 9 мая, Путин заявил, что российская сторона якобы "никогда не была закрыта для переговоров". Он посоветовал европейцам выбирать такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил плохих слов в адрес Москвы.

Несмотря на слова российского диктатора, о том, что, что на роль переговорщика от Европы лучше всего подошел бы Герхард Шредер, в Берлине выступили против такого назначения.

В Кремле заявили о паузе в переговорах с Украиной и США. Российские чиновники прогнозируют "долгий путь к соглашению".