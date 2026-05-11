Политолог, руководитель Центра анализа и стратегий руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко рассказал 24 Каналу, почему Путин решил смягчить свою риторику. Он объяснил, на кого рассчитаны новые месседжи главы Кремля.

Почему Путин смягчил отношение к Украине?

Чаленко отметил, что самое главное изменение в риторике Владимира Путина заключается в том, что он допустил возможность встречи с Зеленским не только в Москве, но и в третьей стране.

Также он отметил, что "конфликт в Украине" якобы направляется к своему концу.

Когда речь идет о скором завершении "украинского конфликта", это – риторический прием. Путин, а также российские политики сейчас тенденциозно его используют, и оно направлено на синхронизацию этой риторики с тем, что говорит Дональд Трамп,

– отметил он.

В то же время глава Кремля, по его мнению, это подает как будто вот-вот Украина капитулирует.

К слову. Владимир Зеленский после заявлений Путина отметил, что глава Кремля наконец продемонстрировал готовность к реальным встречам по завершению войны. Президент Украины подчеркнул, что сейчас нужно найти формат таких переговоров, чтобы "закончить эту войну и надежно гарантировать безопасность".

Также Путин назвал президента Украины "господин Зеленский". С одной стороны, как считает Чаленко, это якобы и неплохо. Но при этом он не сказал "президент Зеленский". Это свидетельствует о том, что россияне и дальше придерживаются своей линии.

"Россия все же ослабила позиции относительно возможности привлечения к переговорам третьих сторон. Путин в этом контексте вспомнил экс-канцлера Германии Герхарда Шредера. Это важно потому, что в этом смысле речь может идти о привлечении к переговорам европейских представителей. Однако ранее россияне были против этого", – отметил он.

Обратите внимание! Путин 9 мая на пресс-конференции, которая состоялась после парада на Красной площади, сказал, что, по его мнению, война "движется к концу, но это все еще серьезное дело". Также глава Кремля высказался, что хотел бы в составе переговорщиков видеть экс-канцлера Германии Герхарда Шредера. Однако в немецком правительстве не поддерживают эту идею Путина, ведь Россия не изменила никаких своих требований.

Поэтому из этого можно сделать выводы, что по определенным ключевым пунктам со стороны россиян есть ослабление. При этом сохраняется условие о том, что перед встречей Зеленского и Путина должен быть полностью сформирован текст мирного договора или соглашения.

Однако россияне и здесь вкладывают тему капитуляции Украины. И встреча Зеленского с Путиным в понимании россиян – это определенный церемониальный шаг для того, чтобы поставить точку, – уверен Игорь Чаленко.

Украина же, добавил он, отстаивает такое мнение: если мы не можем достичь на техническом уровне стопроцентной договоренности по мирному соглашению, то встреча на высшем уровне необходима для того, чтобы сдвинуть вопрос с мертвой точки и достичь более быстрых результатов для завершения войны. Сейчас у Путина подобного видения нет.

О чем свидетельствует изменение риторики Путина?

Журналист Денис Казанский также обратил внимание на трансформацию заявлений главы Кремля. По его словам, Путин значительно смягчил свои высказывания относительно украинского руководства. Ведь в 2022 году он предлагал украинским военным "взять власть в свои руки", объясняя, что с ними России будет легче договориться, чем с Зеленским. А сегодня уже Путин не отрицает личную встречу с президентом Украины.

Также ранее в Кремле говорили о "нелегитимности" украинской власти и призывали к ее силовой замене. Но сейчас Путин предполагает дипломатические сценарии.

В то же время Россия хочет повлиять на объемы поставок вооружения Украине, создавая иллюзию вероятного быстрого дипломатического урегулирования. А также такая риторика может использоваться для того, чтобы дать время россиянам перегруппироваться и подготовиться к новому наступлению.