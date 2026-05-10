Кремль уже не способен демонстрировать силу так, как в предыдущие годы. Об этом говорится в новом аналитическом отчете ISW.

Какие проблемы в России смог показать парад в России?

По оценке экспертов, война в Украине заставила российского диктатора Владимира Путина провести парад в значительно более скромном формате. Мероприятие длилось всего 45 минут, а впервые с 2007 года на нем не было танков и другой тяжелой военной техники. Кроме того, в Москву прибыли только десять иностранных лидеров, тогда как в 2025 году их было более двадцати.

В ISW отмечают, что сокращению парада предшествовала серия успешных украинских ударов по тыловым районам России. Несмотря на переброску средств противовоздушной обороны, Кремль не смог полностью защитить даже Москву от атак украинских беспилотников. Аналитики считают, что это демонстрирует все большее влияние войны на внутреннюю безопасность России.

По мнению экспертов, требования Москвы о прекращении огня на период празднования были попыткой избежать репутационных потерь и продемонстрировать контроль над ситуацией во время одного из главных символических праздников России. В то же время сам Путин во время выступления практически не говорил о ситуации на фронте, ограничившись заявлением о неизбежности победы России.

К слову. Перемирие может быть полезным для Путина. Военный обозреватель Денис Попович в эфире 24 Канала отметил, что Кремль будет стремиться продолжать давление на фронте после перемирия и он его может усилить в попытке восстановить имидж. Российские силы на фронте пользуются неизменной тактикой в виде незначительных пехотных групп, а также осуществляют бомбежки городов Донецкой области, которые для них являются целями для захвата.

В ISW обратили внимание, что российская армия за последний год не достигла ни одного оперативно значимого прорыва. Среди последних успехов оккупантов аналитики называют захват Торецка в августе 2025 года, а также Северска и Покровска в начале 2026 года. Однако все эти наступательные операции сопровождались большими потерями и длительными боями.

Зато Силы обороны Украины, по данным ISW, достигли значительных результатов зимой и весной 2026 года. Украинским военным удалось освободить часть Купянска, более 400 квадратных километров территории на юге Украины и несколько населенных пунктов в западной части Запорожской области.

Также аналитики отмечают, что украинские удары средней и большой дальности существенно ослабили наступательные возможности российских войск и уменьшили нефтяные доходы страны-агрессора.

Почему 9 мая остается важным для российской пропаганды?

Для современной России культ 9 мая давно стал не только памятью о Второй мировой войне, но и важным инструментом пропаганды. Кремль использует победу 1945 года как символ "исторического величия" и почву для оправдания собственной политики и войны против Украины. Вокруг этого формируется идея единства общества через причастность к "великому прошлому", а парад на Красной площади должен демонстрировать преемственность между советской властью и нынешним режимом Владимира Путина.

В то же время российская пропаганда замалчивает неудобные исторические факты. В частности, в России практически не вспоминают о пакте Молотова – Риббентропа и сотрудничестве СССР с нацистской Германией в 1939 – 1941 годах. Также культ "Великой Отечественной войны" используется для отделения роли Советского Союза от общего контекста Второй мировой.

Как прошел нынешний парад в Москве?

Парад 9 мая в Москве в этом году прошел в значительно более скромном формате и длился всего 45 минут – это один из самых коротких парадов за последние годы. Впервые за долгое время на Красной площади не было наземной военной техники, а авиационную часть ограничили несколькими самолетами, среди которых были Су-25.

В центре Москвы из-за усиленных мер безопасности полностью выключили мобильный интернет и связь, а Кремль ограничил доступ для большинства иностранных СМИ. Одной из главных особенностей стало участие военных из КНДР, которые впервые прошли по Красной площади. Среди иностранных гостей были ближайшие союзники российского диктатора.

Во время короткой речи Владимир Путин в очередной раз обвинил НАТО в противостоянии с Россией. Он добавил, что страна "уже побеждает".