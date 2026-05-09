Об этом в эфире 24 Канала отметил военный обозреватель Денис Попович, поэтому также высказал мнение, что режим тишины может продолжаться и после 11 мая.

Путин захочет отомстить за унижение

По мнению военного обозревателя, не стоит исключать сценарий, при котором российского диктатора кто-то из его окружения сможет убедить в важности и в дальнейшем придерживаться перемирия. Однако, по словам Поповича, он сомневается, что такой вариант событий воплотится, поскольку Путину сейчас крайне важно давить на фронте.

Позор, который был связан с этим парадом, начиная от его урезанного вида и разрешением на его проведение, который был получен от Зеленского, что заставило Пескова покраснеть, требует теперь от России перекрыть ее. Я не исключаю даже большого обстрела после завершения этого перемирия 11 мая,

– озвучил Попович.

К сведению! Парад в Москве в этом году длился 45 минут, отличился отсутствием военной техники (это впервые за 19 лет) и малым количеством иностранных гостей. Во время мероприятия проехались кабриолеты и состоялся показательный пролет нескольких самолетов. Среди гостей были в частности самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко, лидеры Казахстана Токаев и Узбекистана Мирзиёев.

Как будет действовать противник на фронте?

На поле боя весенняя кампания в разгаре, ведь на фронте уже появилась зелень, которая позволяет маскироваться и пробовать двигаться и атаковать активнее. По словам военного обозревателя, тактика у россиян не изменилась, они продолжают применять малые пехотные группы и минимум привлекают на фронте бронетехнику. Отдают предпочтение мототехнике.

Но максимум бомб по тем населенным пунктам, которые они выбрали для себя целью. Это прежде всего Славянск, Краматорск, Константиновка. Они страдают от бомбардировок. Безусловно враг широко использует и дроны, в частности на оптоволокне, в этом он силен,

– озвучил Попович.

Украина должна быть готова к массированной атаке после перемирия

Политический консультант и военнослужащий Александр Антонюк также прогнозирует, что Россия прибегнет после 11 мая к комбинированному удару. Он объяснил это тем, что пока продолжается режим прекращения огня, производство средств поражения россияне не ставили на паузу. Поэтому то оружие, в том числе и дроны, которые российская армия сейчас производит, но не использует, она накапливает и захочет применить.

Антонюк также подчеркнул, что Силам обороны Украины также будет чем ответить, ведь украинская армия тоже наращивает собственные ударные способности, о чем свидетельствуют постоянные удары вглубь России по ее портам и военным объектам.