Про це в етері 24 Каналу зазначив військовий оглядач Денис Попович, тому також висловив думку, що режим тиші може тривати і після 11 травня.

Путін захоче помститися за приниження

На думку військового оглядача, не варто відкидати сценарій, за якого російського диктатора хтось з його оточення зможе переконати у важливості й надалі дотримуватись перемир'я. Проте, зі слів Поповича, він сумнівається, що такий варіант подій втілиться, оскільки Путіну зараз вкрай важливо тиснути на фронті.

Ганьба, яка була пов'язана з цим парадом, починаючи від його урізаного вигляду та дозволом на його проведення, який був отриманий від Зеленського, що змусило Пєскова почервоніти, вимагає тепер від Росії перекрити її. Я не виключаю навіть великого обстрілу після завершення цього перемир'я 11 травня,

– озвучив Попович.

До відома! Парад у Москві цьогоріч тривав 45 хвилин, відзначився відсутністю військової техніки (це вперше за 19 років) й малою кількістю іноземних гостей. Під час заходу проїхалися кабріолети та відбувся показовий проліт декількох літаків. Серед гостей були зокрема самопроголошений президент Білорусі Лукашенко, лідери Казахстану Токаєв та Узбекистану Мірзійоєв.

Як діятиме противник на фронті?

На полі бою весняна кампанія в розпалі, адже на фронті вже з'явилась зелень, яка дає змогу маскуватись і пробувати рухатися і атакувати активніше. Зі слів військового оглядача, тактика в росіян не змінилась, вони продовжують застосовувати малі піхотні групи й мінімум залучають на фронті бронетехніку. Віддають перевагу мототехніці.

Але максимум бомб по тих населених пунктах, які вони обрали для себе ціллю. Це передусім Слов’янськ, Краматорськ, Костянтинівка. Вони потерпають від бомбардувань. Безумовно ворог широко використовує і дрони, зокрема на оптоволокні, в цьому він сильний,

– озвучив Попович.

Україна має бути готовою до масованої атаки після перемир'я

Політичний консультант і військовослужбовець Олександр Антонюк також прогнозує, що Росія вдасться після 11 травня до комбінованого удару. Він пояснив це тим, що поки триває режим припинення вогню, виробництво засобів ураження росіяни не ставили на паузу. Тому та зброя, зокрема й дрони, які російська армія нині виготовляє, але не використовує, вона накопичує і захоче застосувати.

Антонюк також підкреслив, що Силам оборони України також буде чим відповісти, адже українська армія теж нарощує власні ударні спроможності, про що свідчать постійні удари вглиб Росії по її портах та військових об'єктах.