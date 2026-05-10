Кремль уже не здатний демонструвати силу так, як у попередні роки. Про це йдеться в новому аналітичному звіті ISW.

Які проблеми в Росії зміг показати парад в Росії?

За оцінкою експертів, війна в Україні змусила російського диктатора Володимира Путіна провести парад у значно скромнішому форматі. Захід тривав лише 45 хвилин, а вперше з 2007 року на ньому не було танків та іншої важкої військової техніки. Крім того, до Москви прибули лише десять іноземних лідерів, тоді як у 2025 році їх було понад двадцять.

В ISW наголошують, що скороченню параду передувала серія успішних українських ударів по тилових районах Росії. Попри перекидання засобів протиповітряної оборони, Кремль не зміг повністю захистити навіть Москву від атак українських безпілотників. Аналітики вважають, що це демонструє дедалі більший вплив війни на внутрішню безпеку Росії.

На думку експертів, вимоги Москви щодо припинення вогню на період святкувань були спробою уникнути репутаційних втрат і продемонструвати контроль над ситуацією під час одного з головних символічних свят Росії. Водночас сам Путін під час виступу практично не говорив про ситуацію на фронті, обмежившись заявою про неминучість перемоги Росії.

До речі. Перемир'я може бути корисним для Путіна. Військовий оглядач Денис Попович в етері 24 Каналу зазначив, що Кремль буде прагнути продовжувати тиск на фронті після перемир'я і він його може посилити у спробі відновити імідж. Російські сили на фронті користуються незмінною тактикою у вигляді незначних піхотних груп, а також здійснюють бомбування міст Донеччини, які для них є цілями для захоплення.

В ISW звернули увагу, що російська армія за останній рік не досягла жодного оперативно значущого прориву. Серед останніх успіхів окупантів аналітики називають захоплення Торецька у серпні 2025 року, а також Сіверська і Покровська на початку 2026 року. Однак усі ці наступальні операції супроводжувалися великими втратами та тривалими боями.

Натомість Сили оборони України, за даними ISW, досягли значних результатів взимку та навесні 2026 року. Українським військовим вдалося звільнити частину Куп'янська, понад 400 квадратних кілометрів території на півдні України та кілька населених пунктів у західній частині Запорізької області.

Також аналітики зазначають, що українські удари середньої та великої дальності суттєво послабили наступальні можливості російських військ і зменшили нафтові прибутки країни-агресора.

Чому 9 травня залишається важливим для російської пропаганди?

Для сучасної Росії культ 9 травня давно став не лише пам'яттю про Другу світову війну, а й важливим інструментом пропаганди. Кремль використовує перемогу 1945 року як символ "історичної величі" та підґрунтя для виправдання власної політики й війни проти України. Навколо цього формується ідея єдності суспільства через причетність до "великого минулого", а парад на Красній площі має демонструвати спадковість між радянською владою та нинішнім режимом Володимира Путіна.

Водночас російська пропаганда замовчує незручні історичні факти. Зокрема, у Росії практично не згадують про пакт Молотова – Ріббентропа та співпрацю СРСР із нацистською Німеччиною у 1939 – 1941 роках. Також культ "Великої Вітчизняної війни" використовується для відокремлення ролі Радянського Союзу від загального контексту Другої світової.

Як пройшов цьогорічний парад у Москві?

Парад 9 травня у Москві цього року пройшов у значно скромнішому форматі та тривав лише 45 хвилин – це один із найкоротших парадів за останні роки. Вперше за довгий час на Красній площі не було наземної військової техніки, а авіаційну частину обмежили кількома літаками, серед яких були Су-25.

У центрі Москви через посилені заходи безпеки повністю вимкнули мобільний інтернет і зв'язок, а Кремль обмежив доступ для більшості іноземних ЗМІ. Однією з головних особливостей стала участь військових із КНДР, які вперше пройшли Красною площею. Серед іноземних гостей були найближчі союзники російського диктатора.

Під час короткої промови Володимир Путін вкотре звинуватив НАТО у протистоянні з Росією. Він додав, що країна "вже перемагає".