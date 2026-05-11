Політолог, керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко розповів 24 Каналу, чому Путін вирішив пом'якшити свою риторику. Він пояснив, на кого розраховані нові меседжі очільника Кремля.

Чому Путін пом'якшив ставлення до України?

Чаленко відзначив, що найголовніша зміна у риториці Володимира Путіна полягає у тому, що він припустив можливість зустрічі із Зеленським не тільки у Москві, але й у третій країні.

Також він зазначив, що "конфлікт в Україні" нібито прямує до свого кінця.

Коли йдеться про швидке завершення "українського конфлікту", це – риторичний прийом. Путін, а також російські політики зараз тенденційно його використовують, і він спрямований на синхронізацію цієї риторики з тим, що говорить Дональд Трамп,

– відзначив він.

Водночас очільник Кремля, на його думку, це подає як нібито ось-ось Україна капітулює.

До слова. Володимир Зеленський після заяв Путіна наголосив, що очільник Кремля нарешті продемонстрував готовність до реальних зустрічей щодо завершення війни. Президент України підкреслив, що зараз потрібно знайти формат таких переговорів, щоб "закінчити цю війну і надійно гарантувати безпеку".

Також Путін назвав президента України "господин Зеленський". З одного боку, як вважає Чаленко, це буцімто і непогано. Але при цьому він не сказав "президент Зеленський". Це свідчить про те, що росіяни і далі дотримуються своєї лінії.

"Росія все ж таки послабила позиції щодо можливості долучення до переговорів третіх сторін. Путін у цьому контексті згадав ексканцлера Німеччини Герхарда Шредера. Це важливо тому, що у цьому сенсі може йтися про залучення до переговорів європейських представників. Проте раніше росіяни були проти цього", – зауважив він.

Зверніть увагу! Путін 9 травня на пресконференції, яка відбулась після параду на Красній площі, сказав, що, на його думку, війна "прямує до кінця, але це все ще серйозна справа". Також очільник Кремля висловився, що хотів би у складі переговорників бачити ексканцлера Німеччини Герхарда Шредера. Однак у німецькому уряді не підтримують цю ідею Путіна, адже Росія не змінила жодних своїх вимог.

Тому з цього можна зробити висновки, що по певних ключових пунктах з боку росіян є послаблення. При цьому зберігається умова щодо того, що перед зустріччю Зеленського та Путіна має бути повністю сформований текст мирного договору чи угоди.

Однак росіяни і тут вкладають тему капітуляції України. І зустріч Зеленського з Путіним у розумінні росіян – це певний церемоніальний крок для того, щоб поставити крапку, – впевнений Ігор Чаленко.

Україна ж, додав він, відстоює таку думку. Якщо ми не можемо досягти на технічному рівні стовідсоткової домовленості щодо мирної угоди, то зустріч на вищому рівні необхідна для того, щоб зсунути питання з мертвої точки і досягти швидших результатів для завершення війни. Наразі у Путіна подібного бачення немає.

Про що свідчить зміна риторики Путіна?

Журналіст Денис Казанський також звернув увагу на трансформацію заяв очільника Кремля. За його словами, Путін значно пом'якшив свої висловлювання щодо українського керівництва. Адже у 2022 році він пропонував українським військовим "взяти владу у свої руки", пояснюючи, що з ними Росії буде легше домовитися, ніж із Зеленським. А сьогодні вже Путін не заперечує особисту зустріч із президентом України.

Також раніше у Кремлі говорили про "нелегітимність" української влади та закликали до її силової заміни. Але ж нині Путін припускає дипломатичні сценарії.

Водночас Росія хоче вплинути на обсяги постачання озброєння Україні, створюючи ілюзію імовірного швидкого дипломатичного врегулювання. А також така риторика може використовуватися для того, щоб дати час росіянам перегрупуватися та підготуватися до нового наступу.