Произошло это всего через несколько часов после выступления на параде в Москве, который в этом году состоялся в значительно более скромном формате на фоне войны и опасений из-за риска атаки украинских дронов. Высказывания президента страны-агрессора на самом деле свидетельствуют о значительно более глубоких проблемах в России. Об этом говорится в материале The Guardian.

Что говорит Путин о войне?

Я думаю, что (война, – 24 Канал) идет к концу, но это все еще серьезное дело,

– цитирует издание слова Путина.

Российский президент в целом сказал, что готов обсуждать новую систему безопасности в Европе, а также назвал желательным участником переговоров бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера. А вот немецкое правительство такую идею совсем не поддержало, из-за давних связей Шредера с Россией.

Глава Кремля во время выступления обвинил Запад в поддержке Украины и заявил, что попытки изолировать Россию, мол, провалились.

В то же время он повторил, что готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в третьей стране, однако только после согласования всех условий потенциального мирного соглашения.

Интересно! Премьер-министр Словакии Роберт Фицо передал Владимиру Путину обращение от Зеленского. В ответ российский лидер заявил, что если украинская сторона действительно заинтересована во встрече, то Зеленский может лично позвонить ему для обсуждения этого вопроса.

Какие заявления сделали российские чиновники?

Несмотря на заявления Путина, в Москве все же не ожидают скорого завершения войны. Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что мирные договоренности потребуют длительных переговоров из-за сложности вопроса. По его словам, США стремятся ускорить процесс, однако достижение компромисса может затянуться.

Помощник Путина Юрий Ушаков также заявил, что новый этап переговоров между Россией, Украиной и США пока остается под вопросом. Москва настаивает на выводе украинских войск из Донецкой области, что Киев категорически отвергает.

Важно! Генерал Кирилл Буданов ранее подчеркнул, что Украина сейчас не может демонстрировать слабость, ведь это может привести к потере поддержки и нежеланию партнеров вести с ней переговоры.



Комментируя вопрос относительно украинского Донбасса, он обозначил четкую позицию: территории не подлежат никаким уступкам. По его словам, любые попытки "торговать землей" неприемлемы, а окончательное решение по региону должно учитывать прежде всего интересы Украины.

Между тем президент Европейского совета Антониу Кошта выразил мнение, что Евросоюз в будущем может обсуждать с Россией вопросы европейской безопасности и послевоенной архитектуры региона.

Почему россиянам понадобился мир?

В Москве парад ко Дню победы проходил под беспрецедентными мерами безопасности. Из-за риска украинских атак в городе временно отключали мобильный интернет, а само мероприятие лишилось традиционной демонстрации тяжелой военной техники и ракет.

На фронте ситуация остается изнурительной для обеих сторон. Российские войска не смогли полностью захватить Донбасс, а темпы наступления в последнее время существенно замедлились. При этом в издании утверждают, что обе армии несут большие потери и продолжают удары по энергетической инфраструктуре.

Вместе с тем, внутри России усиливается напряжение между спецслужбами и администрацией президента. Политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко в эфире 24 Канала объяснил, что это не приведет к немедленному коллапсу системы, однако может создать для России нестабильный переходный период с потенциальными рисками.

Следует заметить и то, что президент Украины подписал указ, которым официально разрешил проведение парада в Москве 9 мая. Это вызвало значительный общественный резонанс. Бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко отметил, что такой шаг воспринимается как демонстрация способности Украины контролировать развитие событий и влиять на информационную повестку дня даже в российском контексте.